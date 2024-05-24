8家手搖飲料、星巴克買一送一！迷客夏、五桐號、麻古都半價爽喝

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迷客夏5月新推「夏日康波」手搖飲料，即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，獨家祭出蜂蜜檸檬晶凍、鳳梨康波綠「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌五桐號：Uber Eats外送「買一送一」
五桐號喝不膩的五桐奶霜又推出「買一送一」優惠了！Uber Eats外送可享「五桐奶霜買一送一」，即日起至6月4日，半價爽喝五桐奶霜衝一波。
📌麻古茶坊：「買一送一」咀嚼控快衝
芒果的季節開喝！麻古茶坊不只開喝期間限定楊枝甘露。Uber Eats上還有麻古茶坊「金萱雙Q茶買一送一」優惠活動，咀嚼控現在爽喝到6月4日。
📌星巴克「買一送一」！最新夏日數位體驗
星巴克今年最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗驚喜開跑，即日起至6月8日連續18天都能爽喝「買一送一」！只要一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠。5月20日至5月21日預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌珍煮丹：Uber Eats外送「買一送一」
夏天想要消暑，選些清爽不死甜的手搖飲料最對味。珍煮丹即日起至6月4日，在外送平台Uber Eats上，獨家開喝蜂蜜檸檬菊花茶、桂花茉綠「買一送一」好康。
📌TEA TOP：3款手搖飲料「買一送一」
TEA TOP有夠大方！Uber Eats限定108茶王、冬瓜檸檬、冬瓜青茶都有「買一送一」，而紫芋西米露、珍珠奶茶則是雙雙祭出優惠價，5月報稅季划算開喝。
📌功夫茶：拿鐵「買一送一」
功夫茶即日起至6月4日開喝「買一送一」！Uber Eats外送平台上，重焙觀音拿鐵、岩葉紅茶拿鐵都有「買一送一」，雨天懶得出門、在家也能賺好康。
📌不要對我尖叫：外送Uber Eats「買一送一」
手搖飲料不要對我尖叫在外送Uber Eats上推出優惠活動，點購冬瓜菊花茶 、烏瓦紅茶都能享有「買一送一」，好喝一直喝，不怕5月報稅季太傷荷包。
📌Mr.Wish：2款「買一送一」
鮮果玩家Mr.Wish即日起至6月4日，Uber Eats外送平台上可享鮮粒百香綠、紅心芭樂梅，雙雙都有「買一送一」，相當於每杯都是半價開喝好划算