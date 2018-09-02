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偶戲行腳巡迴雲林演出　兩隻老虎褒忠盛大開演

記者蘇榮泉／雲林報導2018/09/02 15:30
▲「咚咚舞蹈團」演出，帶給雲林縣民眾全新視覺饗宴。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）
▲「咚咚舞蹈團」演出，帶給雲林縣民眾全新視覺饗宴。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

經典偶戲兒童劇《兩隻老虎》偶戲行腳巡迴雲林演出，第一場1日晚間在褒忠夜市廣場盛大演出，縣長李進勇、祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀、新聞處長張凱傑陪伴上千位鄉親觀賞演出，主辦單位也特地情商在地傳統藝術花鼓隊演出，揭開巡演序幕。

縣長李進勇表示，「雲林行腳」藝文下鄉巡演邁入第12個年頭，今年特別與雲林國際偶戲節活動連結，以偶戲行腳創新想法，希望發揮活動最大效益及引起更多迴響。

李進勇表示，「雲林行腳」藝文下鄉巡演，落實雲林縣政府長期推動藝文可近性施政，12年來獲鄉親熱烈迴響，今年節目規畫強調在地傳藝之美，將耳熟能詳的童話故事《兩隻老虎》以台灣偶戲及兒童舞劇方式演出，邀請親朋好友9月1日至10月28日（周六及周日）晚間7點半至9點，相招作伙來看趣味的囝仔戲。


▲場場規畫好禮抽獎放送，帶給觀眾老少咸宜的歡樂藝術晚會。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

在精緻化偶戲、強化近距離互動藝文與現代舞蹈、兒童戲劇等多元表演藝術異業結合呈現之下，將本土內容與西方形式融合，更可宣揚雲林獨有、台灣意象第一的偶戲藝術，展現傳統技藝特色與演出技巧，讓觀眾有耳目一新、享受難忘的秋夜藝文饗宴。

李縣長強調，本次編撰創新兒童劇本的真雲林閣掌中劇團在雲林具有悠久歷史，多年來在展演製作及戲劇教育推廣深獲各界肯定，除是去年度第11屆金掌獎最佳口白藝術獎、最佳表演團隊得主，也是文化部國家級扶植演藝團隊，目前亦投入資源培育台灣布袋戲人才，更積極推展傳統與創新兼容「實驗跨界且具本土特色的戲劇展演」，將台灣的布袋戲朝更多面發展。


▲在地傳統藝術花鼓隊演出，揭開巡演序幕。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

咚咚舞蹈團秉持「集合在地人，創作屬於在地風格藝術」的理念，透過舞蹈呈現雲林地方文化，讓表演藝術更親近土地，呈現一場屬於雲林在地文化的故事。此外，今年巡演每場次更邀請各鄉鎮特色演藝團體加入晚會表演，促進在地藝文參與。


▲活動周邊藝文展攤，希望發揮活動最大效益及引起更多迴響。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.09.01）

今年雲林行腳藝文巡演從褒忠夜市開始起跑，緊接著陸續在9月2日東勢賜安宮、9月8日林內舊寶隆紙廠、9月15日土庫國小、9月16日西螺大橋廣場、9月29日莿桐夜市、10月14日大埤鄉公所廣場、10月20日口湖會水宮、10月21日二崙鄉運動公園及10月28日斗六受天宮，計10鄉鎮市巡演，透過不同於以往的演出形式，帶給民眾全新的視覺饗宴。

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