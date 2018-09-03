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房市／新北新住民人數冠全台　中和緬甸街濃濃南洋風

財經中心／綜合報導2018/09/03 08:00
▲中和緬甸街的滇緬料理雞肉粑粑絲和印度烤餅、奶茶（圖／信義房屋提供）
▲中和緬甸街的滇緬料理雞肉粑粑絲和印度烤餅、奶茶（圖／信義房屋提供）

截至今年７月，台灣新住民約近54萬人，其中居住新北市人數居全台之冠。中和的華新街一帶，不少新住民聚集於此，漸漸有了東南亞主題書店、異國美食….等，讓當地吹起濃濃南洋風，而周邊完善的交通和生活機能，也吸引永和、新店換屋族移居於此。

1990年後，新移民在台人數逐漸增加，據內政部最新統計，新北市新住民人數在今年7月創新高，達10萬4,917人，占全台新住民總人口的近五分之一，以7萬2,959位大陸及港澳配偶最多，越印泰菲柬配偶為2萬5,482人，其他國籍配偶6,476人。在早年，一般民眾對於他們的聚集地存有負面印象，不過，隨著政府積極建設和時代變遷，已經翻轉大家對於新住民生活圈的舊有思維。

以中和華新街為例，整建後的街道車水馬龍，從外觀上看，紅色、規格化的招牌林立，還附註台灣很少見的緬甸文，老闆也以緬甸人居多。過去這裡聚集許多從雲南退駐到緬泰的軍隊或居民後裔，他們在飲食上反映思鄉之情，這條街上，就集結雲南、緬甸、泰國、越南、印度的美食，還販售許多東南亞食材、香料，因此又被稱為緬甸街或南洋觀光美食街，每年４月的潑水節就在此舉行。

信義房屋南勢角店黃秀卿表示，緬甸街美食已做出獨特性，又以滇緬料理雞肉粑粑絲、印度烤餅和奶茶等美食最受歡迎，對不少消費者有一定的吸引力，再加上南勢角捷運站和即將開通的環狀線秀朗橋站、景平站，更是民眾到此購屋的誘因之一，對開車跨區通勤族來說，非常方便，通過秀朗橋或從景新街接上中安大橋就能抵達台北市。


▲信義房屋南勢角店黃秀卿發現，華新街一帶週邊完善的交通和生活機能，也吸引永和、新店換屋族移居於此（圖／信義房屋提供）

黃秀卿指出，中和南勢角商圈，周邊房屋平均單價約38~46萬元，若靠近捷運站的小坪數行情較佳，10年左右物件每坪約50~55萬元；忠孝街和華新街的15年中古華廈約30~35萬元，中古公寓則約24~28萬元。

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