日本夜空懸浮「9道神祕光束」！多人目擊全看傻 詭異畫面曝光
近日日本鳥取縣夜空中，突然出現9道神祕光束懸浮，從雲層中透射出來的畫面，如同科幻電影般奇異。當地人拍下罕見天空異象，PO上網路後立即造成大量討論，不少人懷疑是否外星人來襲，而真相也在不久後曝光，原來這是大氣光學現象「光柱」，其實在世界各地都曾出現過。
記者賴禹妡／綜合報導
日本鳥取縣大山町於5月11日晚間10時，天空中突然出現多道神祕光束，當地旅遊顧問佐佐木正志捕捉到罕見畫面，將照片PO上社群平台X（推特前身），表示「今天晚上大約10點時在鳥取縣大山町御來屋漁港上空發現光束。」
照片曝光後，立即引來大量關注，這才發現不止大山町上空出現天空奇景，連鄰近的琴浦町和米子市淀江町都可見到。許多人開始瘋猜背後原因，還有人嚇喊「外星人來了嗎？」也有動畫迷聯想到作品場景「就像《新世紀福音戰士》一樣」、「是不是聯合國準備偷偷消滅使徒」、「光之護封劍」。
事實上，這個神祕光束為大氣光學現象「光柱（Light Pillar）」，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）解釋，形成原因是大氣中的冰晶粒子，受到太陽光或漁船的光源折射而變成柱狀光束，屬於光暈的一種，今年3月底美國阿拉斯加州的費爾班克斯（Fairbanks），空中也曾出現「光柱」現象。佐佐木正志也向網友們補充，大山町每隔幾年就會出現一次「光柱」現象，這次錯過的人們，或許可以等待下一次奇景。