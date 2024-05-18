破億網紅CEO夏筠婷「不雅片瘋傳」！電話、騷擾不間斷：沒有停過

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夏筠婷說她已經努力把所有訂位取消：「如果還有商家接到『夏筠婷小姐訂位』沒出現，我先說抱歉，不好意思造成店家困擾。」同時夏筠婷也希望她的粉絲能夠協助她轉發限動，並表示：「我目前到六月底都沒有用自己名字訂餐廳，都用助理的，已辦新電話，之後再發給廠商。」
事件發生後，不但有黑粉私訊騷擾，夏筠婷也接到多通不認識的來電，讓她感到十分害怕，就連凌晨都有人打電話，讓她崩潰地哭喊：「陌生電話真沒停過！」
夏筠婷也在昨天貼出律師聲明：「外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害」並表示：「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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