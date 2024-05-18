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破億網紅CEO夏筠婷「不雅片瘋傳」！電話、騷擾不間斷：沒有停過

▲號稱身價破億的網紅CEO夏筠婷近日因「不雅影片瘋傳」，導致受到不少黑粉發訊息、打電話騷擾，讓她崩潰地哭喊「陌生電話沒停過！」。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
▲號稱身價破億的網紅CEO夏筠婷近日因「不雅影片瘋傳」，導致受到不少黑粉發訊息、打電話騷擾，讓她崩潰地哭喊「陌生電話沒停過！」。（圖／翻攝自夏筠婷IG）

記者張一笙／綜合報導

電商品牌HBD的創辦人，號稱有破億身家的夏筠婷，時常在IG上曬出火辣身材，出門也有豪車相伴，更透過短影音行銷自己，因此在IG上坐擁98.6萬人追蹤。近日，網路上疑似有她的不雅影片外流瘋傳，害她不斷接收到電話及騷擾，更有人故意用她的電話及名義訂餐廳，讓她在IG上哭喊：「陌生電話真沒停過！」

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▲夏筠婷在IG上曬出她不斷被騷擾的紀錄。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
▲夏筠婷在IG上曬出她不斷被騷擾的紀錄。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
夏筠婷在昨（17）日凌晨在IG限動曬出多張截圖，不但有黑粉私訊騷擾，還有多通電話及簡訊騷擾，更有人以她的名義及電話，到各家餐廳訂位，讓她不勝其擾。夏筠婷表示：「這世界真的有時候很壞很壞，女生真的很辛苦！」

▲夏筠婷時常在IG上曬出豪車、名牌，分享自己的奢華生活。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
▲夏筠婷時常在IG上曬出豪車、名牌，分享自己的奢華生活。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
夏筠婷說她已經努力把所有訂位取消：「如果還有商家接到『夏筠婷小姐訂位』沒出現，我先說抱歉，不好意思造成店家困擾。」同時夏筠婷也希望她的粉絲能夠協助她轉發限動，並表示：「我目前到六月底都沒有用自己名字訂餐廳，都用助理的，已辦新電話，之後再發給廠商。」

▲夏筠婷已委任律師，將蒐證對黑粉及騷擾者提告。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
▲夏筠婷已委任律師，將蒐證對黑粉及騷擾者提告。（圖／翻攝自夏筠婷IG）
事件發生後，不但有黑粉私訊騷擾，夏筠婷也接到多通不認識的來電，讓她感到十分害怕，就連凌晨都有人打電話，讓她崩潰地哭喊：「陌生電話真沒停過！」

夏筠婷也在昨天貼出律師聲明：「外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害」並表示：「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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