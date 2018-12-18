（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天下令成立「太空司令部」（Space Command）。這個新組織結構隸屬五角大廈，對太空軍事行動將擁有全面性掌控權。

太空司令部和川普希望建立的全新軍種「太空部隊」（Space Force）並無關聯，不過可能是朝此方向邁出的一步。

川普在給國防部長馬提斯（Jim Mattis）的備忘錄中指出：「我下令，依據美國法律，成立美軍太空司令部，做為（軍方的）機能性聯合作戰司令部之一。」

正在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy SpaceCenter）的副總統彭斯（Mike Pence）指出，新成立的太空司令部將整合美軍所有軍種的太空軍力。

彭斯表示：「它將發展太空政策、戰術、科技和常規，讓我國戰士能在這個新時代中捍衛自己的國家。」

太空司令部將是繼早已廣為人知的中央司令部（Central Command）、歐洲司令部（Europe Command）等之後，五角大廈所成立的第11個作戰司令部。

川普6月曾表示希望成立「太空部隊」。前述計畫若實現，將成為美軍在海軍（Navy）、陸戰隊（MarineCorps）、陸軍（Army）和空軍（Air Force）之外的另一個全新軍種。

川普堅稱，成立太空部隊有其必要，以因應太空防衛脆弱的問題，並維護美國在太空的優勢地位。

不過必須取得國會批准，太空部隊才能成立。部分國會議員和國防官員對太空部隊抱持質疑態度，擔心將所費不貲，且會助長官僚政治。

成立全新的太空部隊，也會在五角大廈、尤其是空軍內部引發地盤爭奪戰。美國的太空行動任務目前大多由空軍負責。（譯者：陳宜君）1071219