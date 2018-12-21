放眼北台灣所有重劃區，機捷A7體育大學站鄰近可說是現階段含金量最高的地段；不只是全台灣第一個先有捷運開通才進行重劃的區塊，也是目前市府最積極建設發展的區域之一。同時，A7站與A8長庚醫院站和A9林口站接成一氣，形成林口特定區，連結在地既有的成熟生活機能，交通上又有直通雙北的便利性，僅20分鐘距離，價格落差卻相當有感。其中位於文化一路上中心商業區的《鴻築金捷市》更有「全台高CP值的首購宅」之稱，已是近半年北台灣熱銷的建案。

除了距捷運站僅600米的捷運宅優勢，該案的高CP值還顯現在一般首購宅極難得的建材配套上。在多次榮獲國家金獎的建商招牌和知名首席建築團隊聯手打造下，2000坪大基地以綠意輕開發的概念規劃，28層樓凌天建築不僅展現地標氣勢，還邀請到台灣建築結構權威戴雲發領軍，採用經國家地震工程研究中心驗證的Alfa Safe耐震系統工法和台灣首席EDS制震系統。

此外，本案亦充分利用大坪數基地的優勢，從細節處完善宜居環境。公設部分包括健身房、韻律教室、兒童遊戲室、戶外遊戲區、KTV、圖書室、電影院……等，應有盡有，十分完善，除了公設外另外並備有醫療秘書和餐點秘書，另規劃500坪賣場招商，讓住戶不出遠門也能享受全面性的生活便利。

室內規劃同樣誠意滿滿。從26坪1+1到38坪的3房，除了室內格局規劃絲毫不見空間浪費，畫龍點睛的還有高規格的建材及廚衛配套，包括使用5m+5m膠合玻璃的氣密窗、暖風機、吊櫃下拉籃……等，都是一般首購宅難見的高品質。尤其總價698萬起的26坪每戶均還能保有採大面積採光，且公共空間備有寬至可配置雙人床的加一空間，並規劃含四件式衛浴設備，其中一個格局甚至規劃內崁式更衣空間。對比一般小坪數產品的壅塞設計，更顯建商在結構空間規劃的豐富經驗，為住戶帶來的生活品質加值。目前該案開價每坪30.5萬，搭配建商提供的輕鬆減壓付費配套，有望以二字頭成交，成為捷運站附近唯一的二字頭，難怪開案僅半年即已銷售近六成賣出400多戶，成為北台灣熱銷建案。