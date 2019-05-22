（中央社記者陳政偉台北22日電）台灣同婚專法通過，一路支持同志婚姻的歌手張惠妹今天在臉書開直播，亮出要簽給20對同婚新人的「結婚書約」，並表示自己很感動，期盼同志伴侶婚後也會認真對待彼此。

台灣同婚專法過關，同志伴侶5月24日將可合法登記、完成結婚。長期支持同婚的歌手張惠妹，17日同婚專法通過時，就在臉書向同志朋友道喜，也感性寫下「我們的彩虹完整了」。

張惠妹今天晚間7時在臉書開直播，以「愛是唯一」當背景音樂，開頭就說她通常都在凌晨直播，難得在此時上線。她接著說，「517彩虹終於完整了，覺得很感動收到很可愛的東西」。

張惠妹解釋，她透過婚姻平權大平台，找到將於5月24日在台北市信義戶政事務所舉辦聯合結婚的20對同婚新人，並為他們簽下結婚書約。

她說，簽結婚書約跟平常簽名感覺很不同，更慎重也更具意義。同婚專法雖通過，但社會上仍然有人不了解同志，或因不了解而產生恐懼，她希望大家能開心結婚，還要多跟身邊朋友與長輩對話，促進他們的理解。

張惠妹一邊簽同婚的「結婚書約」，一邊跟粉絲聊天，她笑稱，接下來會有很多婚禮，如果需要她當婚禮歌手，請洽她的公司。

她表示，「大家要珍惜這個結果，爭取到原本就該屬於自己的權利，也請大家要尊重保護這個權利，只有這樣才可以讓懷疑這項法案的朋友更理解、更相信、更支持」。

張惠妹說，「今天這個直播，希望大家可以知道這件事，可能對懷疑能拋掉成見，好好理解身邊有這麼可愛的人，相同的心包容」。

不過她也說，「要嚴肅看待，也是得來不易的結果，如果想要走入婚姻，就要很認真對待彼此」。

張惠妹直播了30分鐘，還隨性清唱「我最親愛的」，一飽聽眾的耳福。（編輯：張雅淨）1080522