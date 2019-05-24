（中央社記者王承中台北24日電）內政部表示，今天全國辦理同性伴侶的結婚對數共526對，其中男性185對、女性341對，多集中在6都地區，以新北市117對最多，雙方均為台灣人有511對、台灣人與外籍人士有15對。

立法院17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，同志伴侶今天起可到各戶政事務所辦理結婚登記。

內政部在晚間表示，今天全國辦理同性伴侶的結婚對數共526對，其中男性185對、女性341對；多集中在6都，以新北市117對最多，台北市95對次之，高雄市72對第三，台中市有65對排第四，而台南市、桃園市分別有39對及36對。

內政部指出，非6都地區以新竹縣有15對最多，花蓮縣13對次之，屏東縣12對排第三，而離島的金門縣則有2對，但同為離島地區的澎湖縣、連江縣今天則沒有同性伴侶辦理結婚登記。

內政部表示，雙方均為台灣人有511對、台灣人與外籍人士有15對。首對同性伴侶結婚登記是上午8時46秒於台南市安南區戶政事務所辦理完竣；首對台灣人與外籍同性伴侶結婚登記是上午8時5分37秒於新竹市東區辦理完竣。

內政部表示，感謝第一線戶政同仁都能以平等親切的態度，以及高興祝福的心情對待前來登記的同婚伴侶，過程都非常順利，完成結婚登記的新人也都相當開心。婚姻平權是台灣社會相互包容的另一個起點，內政部誠摯地祝福所有找到真愛的伴侶以及所有的家庭。

內政部次長陳宗彥晚間在接受中央社記者訪問時表示，他今天也特地前往地方的戶政事務所視察業務，根據各地回報的狀況，戶政系統都沒有問題，而幾乎所有戶政事務所的同仁都沉靜在幸福的氣氛中，也都用非常歡喜的心情幫大家辦理結婚登記，非常感謝第一線戶政事務所同仁的幫忙。（編輯：李信寬）1080524