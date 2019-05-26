創校115年的台北市第一女子中學（簡稱北一女），昨（25）日進行新校長遴選，由北市和平高中校長陳智源出線，這是該校74年來首見男校長，但並非史上唯一。此外，目前全台「單一性別」高中職剩20多所，校方受歷史包袱及校友家長反對，或招生考量而不敢開放，只是這回北一女都出現男校長了，未來這些女校會不會開放男學生也成為話題。

據北一女校史顯示，1904年到1945年間總共有8任校長，全都是日籍男性；二次世界大戰結束後（1945年起）則有13位校長出任，全都是女性，包含胡琬如、王超筠、陳士華、江學珠、鄭璽璸、鄧玉祥、呂少卿、丁亞雯、鄭美俐、陳富貴、周韞維、張碧娟及楊世瑞，陳智源是近74年來首度出現的男校長。

這次北一女校長遴選總共有5位候選人，經過北一女老師與家長會的模擬投票，最後由陳智源出線。陳智源畢業於台南一中、台灣師範大學物理系與物理教學碩士班。從2005年起到和平高中服務，擔任秘書、教學組長、國中部主任、圖書館主任、教務主任、總務主任一路到校長，資歷相當完整。

女校由男校長帶率並非新鮮事，不少女校早就聘請過男校長，只是對北一女而言相當罕見。但相較校長性別問題，社會對「打破學校單一性別」的聲浪也不小，10年前，許多單一性別學校紛紛改制，幾年國內純男校或純女校數量並沒有明顯減少，約有20多所學校仍是單一性別制。

目前單一性別學校較知名的有建中、北一女、景美等，有校方表示，如果要招收不同性別學生，廁所等硬體需求將大增，會增加校方大興土木工作與成本，因此沒有相關計畫；還有校方承認，有受歷史包袱、校友家長反對影響而不敢跨過性別界線。

另外還有男校指出，「男校開放女學生沒有問題，但請女校先開放男學生」畢竟男學生通常比女學生更期待異性同學的加入吧！