（中央社記者許秩維台北26日電）過去曾有海龜鼻子被塑膠吸管卡住的影片瘋傳，讓許多人不捨。北市大附小的學生開發可食用吸管，希望藉此取代塑膠吸管，減少塑膠垃圾，守護海洋生態。

金車文教基金會今天舉行第8屆「愛讓世界轉動，兒少公益行動」頒獎典禮，共有近100組高中以下學生團隊報名，最後選出10組優選和14組佳作團隊，優選團隊可獲獎學金新台幣1萬元，團隊指導老師則獲得前往香港參訪交流的機會。

台北市立大學附設實驗國小四年級學生徐紹恩、黃若琦、陳泓睿組成減塑小隊，開發可食用吸管，希望透過拒絕塑膠吸管來拯救地球和海洋生態，獲選為優選團隊。

黃若琦表示，從很多新聞中看到海洋污染相當嚴重，尤其是海龜鼻孔插著塑膠吸管、海鳥肚子裡充滿塑膠物品的照片讓人怵目驚心，因此團隊希望能找出替代方式，減少塑膠吸管的使用。

徐紹恩指出，曾用蔬菜、捲心酥餅乾、翻糖等材料研發可食用吸管，但蔬菜和餅乾泡久容易腐爛，翻糖太甜又會影響味道，在嘗試幾個月之後，終於找到利用高筋麵粉結合擂茶的可食用吸管，可以放在飲料中大約5至6個小時。

完成吸管研發後，減塑小隊到學校其他班級宣導並發放問卷，得到不少正面肯定。陳泓睿表示，很多東西雖然使用上很方便，但可能會傷害到環境，希望透過自己的行動，為地球貢獻一份力量。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，教育就是要不斷地堅持，最後才能看到成果，參與活動的學生透過各種發想和團隊合作，展現對社會或世界的關懷和反思，用行動去實踐世界公民的責任，也讓生命影響更多生命。（編輯：管中維）1080526