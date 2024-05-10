泡麵「別只會吃來一客、滿漢大餐」！老饕爆出這碗：統一隱藏王牌

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這款泡麵厲害在他的細麵.....真的超香超好吃」、「這款我愛爆，比起統一其他系列來說算冷門沒錯啦」、「這個真的好吃到不行，冬天來上一碗超爽」、「湯頭超級不錯，比起當歸鴨，我更愛麻油雞口味的，有夠讚」、「之前寒流來就會買一碗大補帖來吃，超棒的」、「統一泡麵隱藏王牌啦，沒吃過的可以嘗試看看」。
統一泡麵隱藏王牌！「大補帖系列」被封冬天救星
《NOWnews》也曾經吃過這碗「大補帖泡麵」，當時購入的是麻油雞口味，因為沒吃過好奇而購買，這碗泡麵最大特色在於細麵，細麵口感非常好，雖然料並沒有非常多，但也有提供酒香調理包，湯頭喝起來順口不燒喉，整體吃起來不會遜色於台酒花雕雞麵，吃過是會想要回購的一碗泡麵，而在PTT上該碗泡麵更被譽為是「冬天救星」，不少人寒流都會來上一碗。
而為什麼會有人認為這款泡麵是比較屬於「冷門」，其實在吃的人可能也不少，但相對統一企業其他泡麵產品來說，「大補帖」的確是小巫見大巫，記者實際詢問身邊友人：「統一泡麵的經典之作為何？」大部分答案都是「來一客、統一肉燥麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、拉麵道」等等，並沒有人提到大補帖。
又詢問是否看過或吃過該款泡麵，則只有1位友人「有看過但從沒吃過」，其他人則是完全沒印象，顯見「大補帖」真的是不少人錯過的統一隱藏王牌呀！而如果沒吃過、沒看過的民眾想要嚐鮮的話，下次到賣場、超商泡麵區時也可找找看「大補帖」的身影哦！
📌大補帖風味碗細麵資訊
口味推薦：麻油雞、當歸鴨
售價：32元
便宜買法：可到各大電商平台有統一企業的平台查看，例如momo購物網官方兩碗就販售59元，平均一碗不到30元。
內行吃法：麻油雞可加入荷包蛋超搭！如果喜歡酒味更重的民眾，可自行斟酌倒入些許米酒，不過記得酒後不開車唷！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！