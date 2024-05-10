新內閣政務委員留「這顆老鼠屎」？名醫：賴清德硬吞真是用心良苦

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沈政男指出，沒有童子賢以後，怎麼就直接跳到卓榮泰？到底有沒有人看得懂賴清德對內閣人事是怎樣的用意與思考？他認為，顯然賴清德一開始頗有組織跨政黨、跨產業的聯合政府的企圖，但受挫以後，只好回到組織一個自己可以控制的內閣這樣的安全牌。卓榮泰最大的優勢，就是可以完全配合賴清德，並執行他的旨意，為什麼不讓鄭麗君組閣？比起卓榮泰，她至少有閣員經驗，而卓榮泰並沒有，只因不能完全放心；為什麼不讓林佳龍組閣？顯然也因為不能完全控制；至於鄭文燦，很簡單，因為操守爭議，只能發配邊疆。
沈政男表示，520就快到了，只剩政務委員名單還沒確立，「我就等著看，那顆老鼠屎，蔡政府留下的，是不是賴清德還是不得已，必須硬吞下去？蔡政府的另一顆老鼠屎，已經確定滾蛋了，沒想到還要留下這一顆，賴清德真的是用心良苦了。」
沈政男說，賴清德在競選總統期間，看不出來他的施政藍圖跟總統蔡英文有什麼不同，一直到即將上任，這個問題依然存在，「他籠罩在蔡英文的背影或陰影裡，看不出自己的方向。」現在，就看520就職演說能不能讓大家眼睛一亮了，賴清德當然不會甘願於「蔡規賴隨」，這是肯定的，只是該怎麼走出自己的路，就看他的本事了，而目前這個「Zz內閣」，能為他加分的地方，真的不多。