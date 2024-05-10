外交部對徐巧芯洩密案提告 吳子嘉揭露：「這裡」才是關鍵！
外交部與捷克簽訂援助烏克蘭密約，日前遭國民黨立委徐巧芯公開相關密件，先後遭台灣基進黨、外交部告發洩密等罪。對此，資深媒體人吳子嘉在節目上分析關鍵點，質疑「徐巧芯怎麼會有事呢？」
政治中心/綜合報導
徐巧芯昨（9）日在網路節目表示，如果外交部要因為自己爆料1000萬美元流向不明的問題，「要把我抓去關，那你就來啊，我今天對自己所做的事情負責任。」她強調，自己拿出的文件並非國家機密，「我拿到的文件上面清清楚楚的，就是普通文書的密件。所以為什麼他拿刑法132去告，就是因為它根本不是國家機密」。
對此，吳子嘉9日也在政論節目分析，洩密罪是由高檢署偵辦，「到北檢就不是機密」，更質疑台捷關係在3月已經崩盤，「徐巧芯到底洩什麼密？」
主持人也詢問，「外交部將一份密件交給你，到底可不可以公開？立法院、立委可以決定嗎？你在國防外交委員會，什麼都可以公開嗎？」，吳子嘉解釋，情況有兩種，首先是機密等級，就是極機密、機密，由主管機關判定；另一種則是外交部提供給立法委員的參考資料，那就叫密件，「檢察官的判斷，已經告訴我們那個不是機密了，那就沒事了，徐巧芯怎麼會有事呢」。