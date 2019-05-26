（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市明台高中今天舉辦70周年校慶，並成立霧峰林家林獻堂博物館，收藏上萬件林家相關史料，與林獻堂的日記及墨寶，走一趟就能瀏覽台灣的民主近代史。

林獻堂本名林朝琛、字獻堂，出身自霧峰林家頂厝系，在日治時期致力爭取台灣人的權利，特別在教育文化領域，西元1914年由林獻堂倡議，結合仕紳創立台中中學校（今台中一中），1933年創立「一新義塾」，1949年在霧峰家鄉創辦明台高中前身「萊園高級中學」。

明台高中今天舉辦70周年校慶，並為霧峰林家林獻堂博物館成立舉辦揭幕典禮，前總統馬英九、立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民與在地民意代表，都到場出席見證。

林家後人、明台高中董事長林芳媖致詞時表示，林獻堂當時除在教育領域努力外，在社會改良、政治啟蒙、文化推廣與社會服務方面也建樹頗多，為爭取台灣人的利益與尊嚴奮鬥不懈，被後人喻為「台灣議會之父」、「台灣第一公民」。

林芳媖說，為紀念祖父林獻堂，多年來收藏上萬件林家相關史料、書畫、家具、古董，在校內設立林獻堂文物館，兩年前開始籌設霧峰林家林獻堂博物館，場地擴大為250坪，展出文物更增加三倍，展出200多件林獻堂日記、墨寶，以及參與台灣議會請願活動、一新會等照片與史料，還有超過百年的字畫與家具，以紀念霧峰林家與林獻堂這位先人。

蘇嘉全特別推崇林獻堂實現台灣民主的遠見與智慧，他表示，博物館記錄200多年來的歷史軌跡，走一趟能了解林獻堂爭取民主的足跡，人的生命是有限的，但遺留下來的手稿與藝術品沒有歷史與時間限制，博物館讓後代了解前輩所走過的道路，瀏覽台灣的民主近代史。

馬英九說，霧峰林家是台灣歷史上，值得尊敬的家族之一，林獻堂不只注重教育，也對台灣的民主運動貢獻良多，林家百年來秉持忠孝傳家，為鄉土、社會、民族與國家付出與奮鬥，林獻堂被譽為台灣第一公民實至名歸，相信霧峰林家林獻堂博物館的擴建成立，會讓更多人認識霧峰林家先賢的努力與榮耀。（編輯：陳俊碩）1080526