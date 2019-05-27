徐州彭祖美食文化節來台快閃，為期４天的活動，將展開彭祖的大彭美食文化及中台名廚交流，美食文化節以彭祖文化特色作為主旨，其中推廣的養生宴菜共22道佳餚，包括了地鍋雞、全家福、鯉魚躍龍門等，都是當地經典名菜， 來自徐州國家級烹飪大師，都將大展身手，推出拿手好菜讓民眾感受千年歷史的飲食文化。

昨日開幕的徐州美食文化節，由來自徐州五位國家級烹飪大師現場展現精湛的刀工揭序幕，分別有彭祖像面塑、氣球上切肉絲、精雕白鶴展翅、百米長白蘿蔔細絲等，大師級刀藝本領讓人看得目不轉睛。

彭祖除了是長壽仙人外更是徐州美食的發源者，而這次美食交流的重頭戲「彭祖養生宴」其中的特色主角「雉羹」，一推上桌便聞到濃濃的雞湯味，尚未食用就足夠讓人垂延三尺，湯裡頭大有學問，熬製濃乳白色雞湯搭配上薏米、麥仁、雞絲蒸燉勾芡。相傳古時彭祖將自創的雉羹獻給堯帝，治好了重病，於補氣養生是極好的營養聖品，封稱為天下第一羹當之無愧。彭祖宴的另一個焦點「羊方藏魚」，顧名思義由魚羊肉鮮美結合，在砂鍋中細火慢燉，擺盤後在淋上魚羊肉湯芡汁，細緻口感讓人口口回味無窮，而養生宴菜共22道佳餚，包括了地鍋雞、全家福、鯉魚躍龍門、荷葉粉蒸肉、烙饃饊子、養心鴨子等經典菜色，由前菜、熱菜、點心所組成，道道擺盤精緻，調味上也挺講就的，不重鹹的襯托出食材的新鮮美味。

除了現場美味佳餚以外，活動現場也可說是冠蓋雲集，徐州市委書記周鐵根表示，徐州的飲食文化源遠流長，彭祖的百菜百味更是別具一格，舉辦這個活動是為了通過中台美食交流的方式展示大彭文化的博大精深，徐台兩地開通直航後，也是國際美食的一種助力，希望藉由無遠弗屆的美食力量，傳遞徐州最地道食養魅力。