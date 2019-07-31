乾癬反覆發作好難纏 中醫內外調理多管齊下

在台灣，乾癬的盛行率約0.2％至0.3％，患者易在頭皮、臉部、身體和四肢的皮膚，明顯出現銀白色脫屑和紅色斑塊。乾癬又稱為「牛皮癬」或「銀屑病」，屬於慢性且反覆發作的皮膚病，如不及時治療，惡化時恐形成紅皮症，造成全身皮膚瀰漫性潮紅、脫屑、腫脹，連淋巴結、內臟均可能受到波及。

中醫師鄭愛蓮指出，相較於蕁痲疹、溼疹和異位性皮膚炎，乾癬是最常見也最難纏的皮膚疾病，難以短時間內治癒，患者除了內服外用中藥之外，更要搭配正常生活作息和嚴格的飲食習慣才有機會完全治癒，否則很容易反覆發作。

鄭愛蓮解釋，乾癬的發生主要和「免疫力不足」有關，在中醫來說即「元氣」、「腎氣不足」或「腎虛」、肺氣不足、脾胃消化不良都容易罹患乾癬。好發部位包括頭皮、耳朵（耳後）、四肢、軀幹、嚴重的話在關節、指甲部位也可能發生。

並不是所有乾癬症都很難治癒，鄭愛蓮表示，曾經有位剛當兵的年輕人可能心理和生理壓力過大而爆發乾癬症，所幸他一發作就來求診，吃了1個月的藥後就全部消退；另外1個案例是位60歲的退休老人，年輕時因患有氣喘病長期服用類固醇，老年時造成乾癬症爆發，來中醫調理後雖然有所改善，但因為他常和好友一起大啖海鮮美酒，乾癬反覆發作，而且更甚以往。

鄭愛蓮強調，乾癬患者不能吃生冷、辣椒、咖哩、海鮮、喝酒、熬夜，平時要多運動，曬太陽，水果是生冷食物應少量食用，尤其是西瓜和芒果絕對不可以吃，但煮熟的蕃茄可以吃，多吃青菜，不要吃生菜。

此外，肉類最好只吃豬肉和雞肉，牛羊都不要吃，乾癬病人跟痛風病人一樣，不能吃螃蟹和蝦，海鮮、河鮮等，要等好了之後慢慢再一樣一樣少量吃回來，還有不要熬夜晚睡，不能吃冰。

居住環境應保持乾燥，平時出門可將衣櫥、抽屜打開除溼，冷氣和除溼機效果都很好，讓皮膚保持清潔乾燥。皮膚要用肥皂來清潔，擦有中草藥膏保持皮膚油份、按時1天吃3次藥；如果夜裡會發作，睡前可以多吃1次藥，保持良好睡眠品質也有助於改善乾癬症狀。