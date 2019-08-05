美國聯準會預期降息心理，吸引資金棄股轉債，根據統計，7 月包括高收益、新興市場與投資級公司債全面淨流入，其中投資級公司債單月吸金逾 290 億美元，合計三大債券基金 7 月淨流入共 446 億美元。

美國降息也讓投資級公司債基金、新興市場債券基金吸金動能不墜，分別流入 63.94 億美元和 23.07 億美元。

聯準會決議降息一碼，但因會後聲明中性偏鷹派，導致資金棄股轉債，但債券基金資金進出也出現分歧，投資級公司債券基金、新興市場債券基金持續穩吸金，高收益債券基金則轉流出 1.45 億美元。

安聯投信指出，Fed 宣布降息一碼後，市場下一步將觀察歐洲央行是否如預期在 9 月跟進，而利率風險將成投資債券不可忽略的重點，以企業債來說，因美國銀行目前對企業貸款標準相對寬鬆，相關債券違約率有望維持續處於低檔，建議可鎖定信評在 B、BB 以上等級，且為獲利狀況良好的美國企業所發債券，違約風險可望進一步降低。

摩根投信表示，低利率環境下，布局債券可適度增加存續期間，包含主權債、投資等級債、資產證券化、高收益債等均應靈活配置。

摩根投信表示，美國未來若持續降息，導致美元走貶，可留意亞洲貨幣等非美元相關債券；此外，高收益債違約率仍低，利差雖不致大幅收歛，但尚有較高息收吸引力。

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