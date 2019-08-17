炎炎夏日，在外頭走幾步路就大冒汗，沾滿汗水的衣物若隔幾天才清洗，很容易殘留惱人的汗臭味。信義居家建議，帶有汗氣的衣服，如果無法當天清洗，一定要先掛在通風處，讓衣物保持乾燥，也可以使用小蘇打粉或活氧漂白粉減緩臭味。

如果沾滿汗水的髒衣物沒空當日清洗，信義居家建議，可以在衣物上均勻灑小蘇打粉，讓小蘇打發揮吸濕、除臭功用，幫助消除衣物汗味，但若是嚴重異味的衣服，則可在清洗之前，先用稀釋過的小蘇打水浸泡15分鐘，再放入洗衣機內清洗、晾乾，就能降低異味產生。

活氧漂白粉也同樣可以達到清潔、殺菌和除臭，在溫水盆裡加入活氧漂白粉，把髒衣物浸泡30分鐘至1小時，再清洗、曬乾，即可減少異味，但建議先看過衣服洗滌標籤，確定材質是否適用。

還可利用具有除菌效果的衣物消臭噴霧劑，衣物噴上消臭劑後，再放到通風的地方風乾亦可除臭。

而擺放髒衣物的洗衣籃，盡量挑選有孔洞、可通風的，並且要避免放在充滿水氣及潮濕的環境，否則不只異味無法消除，甚至還會使衣物產生霉斑。

信義居家也提醒，洗衣機內潮濕又悶熱，衣物清潔脫水之後，應盡快將潮濕衣物取出晾曬，否則洗乾淨的衣服，很容易又會產生悶臭味。而洗衣機在清洗完衣物後，也建議先將上蓋打開通風，待洗衣機內桶通風乾燥後，再將洗衣機上蓋闔上，避免洗衣機內桶潮濕，滋生細菌。