成大醫院體外循環師林光宇因遭職場霸凌，107年9月28日持刀刺傷同事，監察院認定成大醫院未積極預防及落實執行相關規範以確保病人與醫護人員安全，糾正成大醫院；成大醫院表示，尊重監察委員調查報告，對於調查報告所指正事項，成醫會重視並落實檢討改善。

監察院20日表示，監察院教育及文化、財政及經濟、司法及獄政委員會聯席會議日前開會，認定成大醫院無積極預防及落實執行相關規範以確保病人與醫護人員安全，通過張武修、蔡崇義所提的調查報告，糾正成大醫院。

監察院指出，林光宇與同事因代班問題多次發生衝突，主管介入協調，私下要兩人互相道歉，後來兩人雖同意和解，但林光宇主觀認為主管縱容同事，甚至認定遭到同事集體霸凌。

林光宇與同事間的爭執及訴訟，明顯為職場暴力，但成大醫院心臟血管外科卻以該事件是同事間細故摩擦，並未通報院內相關單位，導致醫院職場暴力處理小組無從啟動調查及處理，最終造成林光宇因積怨而於開刀房持刀傷人的重大暴力事件。

成醫主管在處理衝突時，不僅多次告知林光宇可以另覓他職，或將座位調整至放置儀器的庫房，都讓事態更為惡化。

監委也認為成大醫院發生職場暴力事件，勞動部所屬機關未能透過職業安全衛生檢查及時發現此一職場不法侵害事件，並督促成大醫院妥善處理，衛福部也未督促醫療院所落實醫療暴力事件的通報機制，為避免類似事件一再發生，均應檢討改進。

成大醫院回應，事件發生後院方即已展開相關調查，並依院內「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，著手預防暴力事件之再發生。

事發單位心臟血管外科，針對事件現場目擊者已進行了團體及個別諮商，並持續對受害人關懷；心臟血管外科主任107.11.1起由阮俊能醫師擔任，每月與體外循環暨葉克膜專師談話，以了解目前工作情況，工作業務經面談後予以調整，並在團體會議上討論定案，值班表由心臟血管外科主任檢視與決定。心臟血管外科會院方每季關懷小組會議上報告目前體循人員的心理與身體狀況。

在林光宇持刀傷人事件發生後至今，共通報了13件有風險事件，也都由跨單位整合勞安、法制、品質中心，介入輔導及解決問題，避免事件惡化。

未來，成大醫院將製作防範職場霸凌宣導短片，並於風險評估表中，增列「單位同仁間發生訴訟案件時，針對職場肢體暴力、職場言語暴力及職場心理暴力等」的通報規定，期避免職場暴力事件之再發生。