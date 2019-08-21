台北市長柯文哲今（21）日與資訊局長呂新科一同參加了MaiCoin集團舉辦的「AMIS區塊鏈講座」，探討如何運用區塊鏈技術協助落實節能減碳，友善地球。集團創辦人劉世偉向大家分享「碳權交易」機制與「區塊鏈」技術導入如何幫助這個新制度以及點出未來的挑戰，柯文哲更是期許「碳權代幣化」的概念能夠成功節省資源。

全球暖化日益嚴重是因為溫室氣體大量被排放，歐盟自2005年開始推行炭權交易制度，透過管制排放與排放交易的概念，將碳所排放的外部成本加入企業的營運成本裡，來達到企業落實節能減碳的目標，「碳權交易」變成全世界關注的議題，一些主要國家也紛紛響應，而這項新制度變成一項新興金融商品。交易的進行是由企業或國家將可減少或是未使用的二氧化碳排浪放量，拿到市場發售，先進國家需要用到排放量相對開發中或落後國家多，碳權交易後可以達到全球總量的排放平衡。

台灣目前還沒有可公開且快速流通的次級碳權交易市場，碳權交易機制與交易媒介成了重要考量。金管會於6月底公布證券型代幣（SOT）的監管規範，將證券性質的虛擬貨幣納入管理後，MaiCoin集團便希望能運用區塊鏈技術將碳權代幣化，成為台灣與國際間的交易機構連結，提供服務。

柯文哲表示：「面對全球暖化及氣候變遷議題，臺北市政府希望透過整體規劃，導入智慧項目發展，將台北市打造成低碳且宜居的城市。碳排放就是其中一項重要議題，許多的先進國家或地區亦開始導入碳權交易的概念，碳有價格、成本化後，將能促進綠色經濟的發展；此外，各國政府致力於推動減碳、減排，也樂見台灣能在相關減碳機制上做出重要貢獻。」

劉世偉則指出，集團持續關注台灣如何在節能減碳議題上發揮自身優勢，目前也積極推動碳權代幣發行，希望運用具有流動性與便利性的交易平台，透過平台實作幫助主管機關了解碳權交易市場的監管議題，期待能夠間接促成相關法規之修訂，讓台灣在全球暖化議題上也能夠盡一份心力。