臺中市勞大促進勞工職能升級　9月連辦6場免費講座

為協助勞工拓展視野，升級職能，臺中市勞工大學於9月份一連舉辦6場專題講座，主題涵括智慧型自動化發展趨勢、勞工健康保護及如何聰明理財等領域，場場精采，請勞工朋友把握充電機會。

臺中市政府勞工局長吳威志表示，9月即將登場的6場講座，主講人皆是各領域專業學者與職場達人，講座內容深入淺出，兼具理論及實務論述，即日起可逕至勞工大學網站免費報名參加。

9月起登場之6場講座，由勞工大學分別委由中興大學、臺中科大、靜宜大學及大葉大學開辦，講座內容分述如下：

一、中興大學：9月3日主講「物聯網與大數據生活科技」，闡述通過大數據分析與行動技術整合，如何應用於智慧生活科技上。9月18日主講「機器人與生活-機器人為全民帶來的變革」，主要探討智慧型自動化的發展趨勢，及可能帶來的變革。

二、臺中科技大學：第1場於9月7日主講「勞工理財知多少─存好股票，優雅退休」，解析如何透過長期累積好的股票，以利每年領進固定股利安穩退休。9月27日主講「開啟青年職涯，發展無限大未來」，解析產業變化。

三、大葉大學:9月18日主講「臺中地區產業發展趨勢與勞工就業權保障」，論述臺中縣市合併後，服務業興起成為大臺中明星產業，商機與錢潮值得關注。

四、靜宜大學:9月29日主講「滑滑滑─認識網路成癮」，闡述現代人對網路的需求與依賴。意者可上「臺中市勞工大學」網站報名，或電洽臺中市勞工大學各委辦單位。