▲一名物流司機因為工作罹患椎間盤突出，卻因適逢鬼月不敢動手術。（示意圖／圖中非當事人，取自 Pixabay ）
▲一名物流司機因為工作罹患椎間盤突出，卻因適逢鬼月不敢動手術。（示意圖／圖中非當事人，取自 Pixabay ）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

一名 36 歲的物流司機，每天搬運重型貨物，腰部不堪負荷，出現單側下肢痠麻的椎間盤突出症狀。適逢農曆 7 月，又是在脊椎上動刀，他害怕有後遺症，因此決定不馬上開刀，先接受物理治療。物理治療師指出，他的情形雖接受物理治療可短暫恢復，但若反覆發作，需依照醫師建議手術，以免造成神經損傷的後遺症。

活力得中山脊椎外科醫院復健室林惠玲物理治療師指出，這位司機下班躺在床上休息、熱敷、牽引物理治療後症狀有緩解。不過症狀緩解並不代表根本解決問題，不僅需積極物理治療 4 至 6 周，急性期應避免彎腰或劇烈運動，平時也應注意姿勢，以免復發。司機年紀輕，加上工作還得搬重物，若能照醫師建議手術治療，完全復原率很高。

▲雖然躺下、物理治療時症狀會減輕，但並非根治之道。（示意圖／圖中非當事人，取自 Pixabay ）

林惠玲提醒，椎間盤突出的人，若出現以下 4 種症狀，纖維環破裂、內層髓核突出；脊髓腔 50% 狹窄；物理治療 4 至 6 周後症狀未改善或更痛，神經壓迫合併下肢放射狀疼痛、影響大小便功能、性功能障礙，腳部動作無法執行者；一年復發 3 至 5 次等，應照醫師建議接受手術，千萬別鐵齒。林惠玲並示範這類患者急性期時可在家做 2 招運動，紓緩不適症狀，一回做 3 次、一天做 3 回：

▲林惠玲物理治療師示範椎間盤突出患者急性期時，可以在家做的 2 招運動。（合成圖／活力得中山脊椎外科醫院提供）

1、伸背運動：藉由手肘撐起，骨盆平貼床、再慢慢進展到掌撐（如圖示）維持 5 至 10 分鐘。

2、貓式：四足跪（掌撐及膝蓋撐）讓腰部拱起維持 10 至 15 秒後放鬆，做 15 下。（編輯：林奐妤）

相關文章

▲男子右耳聽不見，就醫發現竟然是感染菜花導致！（合成圖／取自 Pixabay 、南投醫院提供）

右耳聽不到！男檢查驚見「菜花爆滿」　醫揭主因：超母湯

如何預防失智、避免症狀惡化？醫師：做到一件事很重要

▲高齡 96 歲的姚阿公因為摔了一跤，肋骨斷了 6 根。（示意圖／圖中非當事人，取自 Pixabay ）

男一跌倒「肋骨斷6根」！　醫揭此種人風險超高：恐喪命

更多文章

▲泰國一名男性遭「偷桃」後，恐得面臨切除睪丸的下場。（示意圖／取自 Unsplash ）

蛋蛋的哀傷！男嗨玩「偷桃」下面發炎　醫警告：恐要切掉

▲男子右耳聽不見，就醫發現竟然是感染菜花導致！（合成圖／取自 Pixabay 、南投醫院提供）

右耳聽不到！男檢查驚見「菜花爆滿」　醫揭主因：超母湯

▲男網友不解，自己有車有房月入 7 萬，為何女友還是堅持做八大行業賺錢。（示意圖／與本事件無關，取自 Unsplash ）

月入7萬有房有車！女友卻堅持做「此工作」　眾狂勸放生