一名 36 歲的物流司機，每天搬運重型貨物，腰部不堪負荷，出現單側下肢痠麻的椎間盤突出症狀。適逢農曆 7 月，又是在脊椎上動刀，他害怕有後遺症，因此決定不馬上開刀，先接受物理治療。物理治療師指出，他的情形雖接受物理治療可短暫恢復，但若反覆發作，需依照醫師建議手術，以免造成神經損傷的後遺症。

活力得中山脊椎外科醫院復健室林惠玲物理治療師指出，這位司機下班躺在床上休息、熱敷、牽引物理治療後症狀有緩解。不過症狀緩解並不代表根本解決問題，不僅需積極物理治療 4 至 6 周，急性期應避免彎腰或劇烈運動，平時也應注意姿勢，以免復發。司機年紀輕，加上工作還得搬重物，若能照醫師建議手術治療，完全復原率很高。

林惠玲提醒，椎間盤突出的人，若出現以下 4 種症狀，纖維環破裂、內層髓核突出；脊髓腔 50% 狹窄；物理治療 4 至 6 周後症狀未改善或更痛，神經壓迫合併下肢放射狀疼痛、影響大小便功能、性功能障礙，腳部動作無法執行者；一年復發 3 至 5 次等，應照醫師建議接受手術，千萬別鐵齒。林惠玲並示範這類患者急性期時可在家做 2 招運動，紓緩不適症狀，一回做 3 次、一天做 3 回：

1、伸背運動：藉由手肘撐起，骨盆平貼床、再慢慢進展到掌撐（如圖示）維持 5 至 10 分鐘。

2、貓式：四足跪（掌撐及膝蓋撐）讓腰部拱起維持 10 至 15 秒後放鬆，做 15 下。（編輯：林奐妤）