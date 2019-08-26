我們很難用三言兩語去形容方序中，經歷過金馬獎、金曲獎、金鐘獎主視覺的設計，2019上半年他一如既往地忙碌著，成果豐碩：再度入圍金曲獎最佳裝幀設計獎；為今年最受注目的台劇《我們與惡的距離》設計主視覺；擔任2019文博會屏東館《吟土風人》的策展人；以及主導為台北當代藝術館刷新參觀人次紀錄的《查無此人—小花計畫展》等。幾乎在每一個與創意有關的領域中，都能看見方序中的投入，因此每個人認識方序中的方式，也都不盡相同，有人透過他設計的音樂專輯，有人透過他策劃的展覽，有些人則是透過電影、舞台劇、頒獎典禮，輾轉愛上這位外表酷酷的設計師。

但若要用一個詞彙來形容方序中，也許「說書人」更適合他，因為無論是設計或策展，對方序中來說，都是「說故事」，差別只在於這個故事要用什麼載體、在什麼場合說出來。

說一個害怕失去、不想遺忘的故事

身為台灣最忙碌的創意人之一，方序中交出無數經典，然而在他心中，人生到目前為止最重要的作品，是《小花計畫》。

這個故事要從2015年、方序中的故鄉屏東開始說起。當時，承載著許多童年記憶的老家眷村面臨拆遷，眼看著從前生活的痕跡逐漸消失，觸發他以「回家」為概念，策劃了第一場小花計畫展–《門裏門外 家_寫真》。

從2015年《門裏門外 家_寫真》、2016年《時差》、到今年七月剛落幕的《查無此人》，小花計畫似乎一直圍繞著「不願失去的」這個主題，方序中帶給觀眾一場對話、一個故事、一首歌、甚至只有一張照片，但藉由這些觸媒，那些捨不得遺忘的片刻記憶，便有了再一次生命。方序中說，這些記憶就像路邊的小花，渺小、無法決定自己的命運，然而當記憶被喚醒，我們就擁有了另一次機會，決定小花的去留，這也是展覽取名《小花計畫》的原由。

相較於2015年透過群眾募資初登場的小花計畫，今年的《查無此人—小花計畫展》規模已不可同日而語。但對方序中來說，無論展覽形式多麼盛大，不變的仍是說故事的核心。再次啟動小花計畫，他的第一個行動就是把自己轉換回說書人的角色，「重新思考，把脈絡整理清楚，這次要用什麼方式跟大家產生對話？」

故事的引子，在方序中和相信音樂執行長陳勇志、五月天瑪莎的一次閒聊中成形，《查無此人》這四個字是陳勇志提起的，讓人直覺聯想到一封被退回的信，「啊 ……那個人已經聯絡不上了」。

正如展覽文宣上寫的，《查無此人—小花計畫展》是一次「流行音樂與藝術殿堂的跨界合作」，包括音樂人林強、阿信、魏如萱、李英宏、告五人、HUSH、許志遠；藝術團隊豪華朗機工、明和電機、李霽、王宗欣、吳仲倫等跨界組合，用音樂和藝術創作去訴說關於回憶的故事。「面對失去、懂得珍惜，小花計畫是一個『溫柔的提醒』。」開展記者會上，方序中這麼說。

音樂人透過流行音樂重組找回不願失去的記憶，藝術團隊則運用跨媒介材質強化記憶的血肉。例如五月天阿信在展覽中翻唱了歌手蔡淳佳的歌曲《隱形的紀念》，搭配伴奏的是日本「明和電機」仿日本文庫本尺寸，手工製作的七件「文庫樂器」。在昏暗的展間裡，聽著阿信輕輕慢慢的歌聲，看著文庫本樂器靜靜地躺在水波搖曳的光影裡，人和音樂都回到了最初的質樸狀態，彷彿在提醒，儘管數位載具已經可以取代實體，提供包括音樂和文字知識在內的一切資訊，但我們仍需記得數位資訊的源頭來自何方。

另一件作品《很難很難》，是魏如萱、鳳小岳、陳建騏聯手譜寫的新歌，近年崛起的藝術創作團隊「豪華朗機工」在全黑的展間裡打造了縮小的建築模型，所有人的目光只能追隨著微弱的移動光源，才能漸次看清全貌，然後恍然大悟，原來，所有害怕遺忘的、已經遺忘的都還在……。

讓感動做主 看見屏東的原生浪漫

如果說《小花計畫》是方序中用回望延緩遺忘的執念，那麼以《吟．土．風．人》為主軸，為2019台灣文博會所策劃的屏東館，就是他對故鄉無處不在的凝視。

說到底，《吟土風人》就是一個走入屏東的故事。方序中採集這片國境之南的聲音、影像、舞蹈、物件等，用起承轉合的劇場式呈現方式串起了一場豐饒的展演，觀眾看到的不只是一場展覽，也跟著方序中回了一趟老家，透過五感深入體驗屏東的老派和深情。

因此，在《吟土風人》裡，觀眾看不到一般地方展館常見的填鴨式資料，「因為策展不是幫觀眾上課，何況現在網路上什麼資料查不到。」方序中選擇創造一個可以勾起每個人探索慾望的場域，像一道開放式的問答題，讓觀眾自己去找尋心中的答案，「不管你是因為什麼理由走進這個展場，我們都希望你帶著滿滿的感動離開。」出生在東港的方序中，迫不及待地想挑動大家的好奇心，尋找屬於自己的浪漫屏東。

展覽的起手式是聲音，五組來自屏東的歌者和詩人，用旋律和詩歌「吟」唱出故鄉的生活，觀眾隨之走進帶著神秘的小徑，就能見到「土」展區裡四組代表著屏東土地的光田，揮揮手，以臺灣花布作品聞名國際的設計師江孟芝的互動藝術赫然出現眼前；在環景式的「風」展區，有來自鹽埔的《種子舞團》透過肢體展現祭典節慶的生命力，懸吊式機械裝置的配合著旋律節奏中層層翻轉，營造出屏東出名的「落山風」意象；最後，觀眾的視線會落在環形劇場中央的「人」展區，由當地的孩子手寫對家鄉的展望，被大大的投放在螢幕中，「期待很重要。」方序中希望，這些屏東的孩子能像他一樣，即便已離開，依然眷戀著家鄉。

沒有風格的設計師 找出設計的所有可能

說話慢條斯理的方序中，臉上經常掛著一副若有所思的表情；他不是一個急性子的人，但腦袋裡又好像裝了一個馬達，隨時隨地轉著，停不下來。

很多創意人習慣從第三者的角度，觀察周遭人的生活細節，方序中也一樣。觀察、思考、甚至偷聽身邊人的對話，和音樂、電影、卡通、漫畫、舞台劇一樣，都是他的設計養分。方序中認為，每個設計師都有不同的使命，他自己則願意當個「開門的人」，用設計玩出新花樣，讓大家每次都能看到不一樣的東西。

2013年，方序中用自己的英文名字「Joe Fang」為工作室取名為「究方社」，更別出心裁地將「究」字拆解成一頂帽子、兩撇鬍子、和一個九(Joe)，拿來當成logo。「你不覺得『究』字拆開之後，就是我本人的樣子嗎？」留著八字鬍、不管到哪裡頭上都戴著帽子的方序中，只用了一個字，就把自己的這個人的具象化了。

但方序中的風格到底是什麼呢？聽到這個問題，他笑了，「我的風格就是沒、有、風、格…..哈哈！」方序中始終認為，「設計，就是說一個好故事。」所以他更擅長去解決問題，賦予創作更多可能，而不是把自己的個性加諸在不同的作品、或是合作對象身上。

在唱片包裝設計方面，方序中也保持著同樣的理念，無論哪種音樂類型，他都以設計師的立場和責任，試著解決問題。碰到較不熟悉的音樂類型，反而刺激思考，「大部分找你做設計的人是因為相信，相信你可以解決事情，可以達到這件事情」。

至今為止，方序中合作過的音樂人，包括張惠妹、孫燕姿、五月天、蕭敬騰、HUSH、岑甯兒、Matzka等，洋洋灑灑的名單，都是當今華語流行樂壇「里程碑」式的歌手。方序中本人也此六度入圍金曲獎「最佳專輯包裝獎」。

「某種程度上，我的工作是讓音樂『被看到』。」方序中說，唱片包裝的本質是將音樂視覺化、並賦予故事性，而不僅僅只是做出美美的設計稿；就好像一件衣服再美，穿在不適合的人身上，就顯不出價值。所以，設計過程中，溝通很重要，瞭解創作者的想法，才能要確保設計的結果是雙方都滿意的，「並不是所有東西都能用自己的絕對美感，去強迫改變其他人的想法。」

方序中常說，「要做出美的設計不難，難的是做出對的設計。」近幾年，方序中也開始和公部門合作，比方由文化總會主辦，2018年舉行的台灣、日本文化交流祭典「Taiwan Plus」，方序中大膽採用了以真實、手作方式建構類似舞台劇的道具實景來拍攝主視覺。物件疊加出來的手感，除了展現台灣的溫暖熱情，更表現出台灣不一樣的多元樣貌，「看起來鮮豔、活潑，就像日本人印象中的台灣人，直接、熱情、可愛。」文化總會非常滿意方序中的設計效果，2019年「Taiwan Plus」也交由方序中操刀，與四位設計師吳建龍、葉忠宜、廖小子、Sydney＆Zen Yun共同打造，將視覺、味覺、觸覺與嗅覺四種感官，聚合成一張完整的臉譜，傳達台灣獨有的文化魅力。

曾經說過「設計無法改變世界」的方序中，其實一直很用力的在和世界溝通，這就是他的浪漫與追求。