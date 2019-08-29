既然兩性平等，為什麼一般尿布台只設在女廁，男廁就沒有？新竹縣政府性別平等促進委員會「社會參與組」今（29）日召開小組會議，主持人行政處副處長朱淑敏表示，縣府已編列預算配合廁所整修工程，評估在男廁增設尿布台可行性，希望藉由行政機關率先響應與示範，可以帶動企業界跟進，繼而增進家庭和諧，並消除性別角色的刻板印象。

有一幕，經常在各大百貨賣場上演，一對夫妻帶著幼兒逛街，牙牙學語的孩子說要尿尿，這時阿爸不是滑手機就是雙手抱胸，不然就是聳肩雙手一攤的說：男廁沒尿布台；此時媽媽只好翻白眼，心裡OS：啊！說好的兩性平等嘞？怎麼尿布台只設在女廁，男廁就沒有齁？

行政處表示，在男廁設置尿布台確實有必要，也是未來趨勢，而縣政府目前男廁22間、女廁23間、無障礙廁所12間、親子廁所1間；另有4間哺集乳室，裡面設置有尿布台，除了方便洽公民眾需求外，也方便女性員工哺集乳使用﹔至於在男廁設置尿布台，小組成員皆表示確實有必要，應評估可行性，畢竟打理嬰幼兒日常生活，是做父母必需負起的責任與義務。

縣府員工劉小姐對於在男廁設置尿布台一事，舉雙手贊成，她目前仍親自為9個月大的小兒子哺乳，平日上班上、下午兩時段，她會利用設於A棟的哺集乳室，安心的為兒子「存糧」做準備，她感謝縣府所設置的哺集乳室，讓她5歲的大兒子及小兒子，都可以喝母乳而健康快樂成長。

衛生局表示，縣府為提供媽媽們更好的哺乳環境，積極輔導縣內各公共場所及職場設置親善哺乳環境，今年新竹縣獲親善哺乳室的業者共有26家，其中公共場所親善哺(集)乳室新增14家，職場親善哺(集)乳室新增12家，從101年至今全縣共有228家。