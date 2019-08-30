你知道哪幾顆牙齒對咀嚼最重要嗎？答案是往前算起鄰近智齒的2顆大臼齒，上下排、左右2側均有，等於就有8顆大臼齒。牙科醫師林克承提醒，一定要護住這8顆牙齒，好好保存咀嚼時最有用、最有效的牙齒。

吃東西時牙齒各司其職，前排門牙負責較軟的食物，例如，土司、麵包，至於這8顆臼齒用來咬硬物、骨頭，撕裂肉塊。如果失去這8顆重要的臼齒，就必須動用前面牙齒，時間一久，牙齒就會沒力、搖晃，且牙縫越來越大，牙齒往前傾斜，如同暴牙，影響外觀。

林克承醫師指出，這幾年植牙概念提升不少，牙醫界日益重視以咬合為基礎的協同治療，原因在於牙齒問題有其時間性，年輕時因蛀牙做了根管治療或裝假牙，等年紀稍長，飽受牙周病之苦，或許植了牙歷經1、20年，甚至更久的牙齒治療，原本還算排列整齊、高度一致的牙齒，逐漸咬合不正，延伸許多問題，包括，臉部歪斜、法令紋深厚、下巴縮短，甚至2側顳顎關節疼痛，引發長期偏頭痛。

家住苗栗的陳先生就是典型個案，今年還不到40歲，因長期缺牙，導致前排牙齒往外暴，且牙縫變大，整個臉型中央線已經歪掉，看起來格外老成。陳先生的問題根植於，長期缺牙導致部分牙齒歪斜，加上之前假牙、根管等種種牙齒治療，整體牙齒咬合出了問題，上排前面4顆牙齒竟也搖晃。由於下排原來臼齒位置缺牙已久，以致上排對稱的臼齒逐漸往下長，竟抵住了下排缺牙的牙齦。

林克承在了解陳先生的情況後，建議先做幾個月的牙齒矯正，讓上排臼齒能夠往上拉，逐漸回到原來位置，底下的缺牙部分就能順利植牙。許多想植牙的民眾一聽到術前必須先矯正幾個月，都面露難色，心想年紀都這麼大了，為何還要先矯正？有些甚至質疑，難道醫師要狠敲竹槓？其實透過幾個月的簡單矯正，讓牙弓恢復到原來位置，並改善咬合不良，除了順利植牙，還能同時解決很多問題，包括：臉歪不正、顳顎關節疼痛，甚至偏頭痛等。

醫師提醒，人工植牙因長期咀嚼受力，屬於消耗品，若植牙民眾想延長植牙壽命，首先應求咬合均衡，避免單邊牙齒負擔過大。植牙後並非一勞永逸，仍應維持良好潔牙習慣，約每3個月至半年定期回診保養檢查，即可維持植牙耐用，享受良好咀嚼品質。