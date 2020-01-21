如今萌寵當道，是否發現寵毛族越來越多，帶著毛孩子上街可說是越漸頻繁，根據統計，台灣的毛孩子(家犬及家貓)數量已超過250萬，也因此，與毛孩子的生活品質逐漸備受關注，像是在家中狗狗貓貓身上的毛屑、味道上的問題，也成了各大寵物版歷久不衰的話題，而在眾多討論中，讓多數飼主們推崇的方法，竟是空氣清淨機。

國人生活型態改變，與寵物的各種羈絆成了新趨勢，根據行政院農委會發布的「106年度全國家犬貓數量調查結果統計表」，106年的家犬、貓共有250多萬隻，近10年總數量成長6成，而有專家預估2020將會出現「黃金交叉」，也就是全台毛孩子的數量可能將首度超過15歲以下孩童數。越來越多人將牠們定位為家中成員，而不少高齡者更希望毛孩子能夠代替伴侶和孩子陪伴自己，因此在萌孩逐漸成為家庭成員主流之際，與牠們如何打造幸福同居空間，像是空氣循環的問題，更是重中之重。

好的空氣，是打造優良生活品質的第一步，試想在家中若因萌孩的毛屑、體味得不時戴口罩、摀鼻，有些毛小孩甚至對自己的毛屑過敏、打噴嚏，因此眼淚流不停，這恐影響一家人與毛孩的相處氣氛，加上台灣空氣品質仍待改善，打開窗戶通風也不是長久之策，針對這點，該如何與毛孩子共生共存，一直是毛爸、毛媽們長久以來難解的問題。而近來有群寵物爸媽，在一篇開箱文中發現曙光，有寵物飼主使用了「SHARP自動除菌離子25000 濃度空氣清淨機」，改善了家中空氣品，更改善毛孩過敏狀況。

相信不少人都看過迪士尼卡通「101忠狗」，一家人同時和那麼多狗狗共處一室，也依然不被毛屑和狗寶貝體味影響，快樂地生活著，知名網紅家雖然沒有101隻毛孩，但自己的一狗一貓，每天產生的毛量依舊驚人，他在開箱中提到，SHARP這台空氣清淨機，主打四大自動感應偵測，可依空氣品質切換最合適的功能，自動除菌離子技術，對於除菌、除臭，同時釋放出正負離子，讓室內不管有毛屑、臭味，或是室外有紫爆空汙，都能夠更加淨化室內的生活品質，就算是家中有毛小孩的環境也能打造絕佳的呼吸空間。