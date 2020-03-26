中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增17例COVID-19(武漢肺炎)病例，包括15例境外移入、2例本土。其中兩個本土病例(案246、247)都是境外移入個案的接觸者。

其中案246為60多歲男性，為案209(美國移入)同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228(荷蘭移入)同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

截至目前累計27532例(含24647例排除)，其中252例確診(今日新增案236至252)，分別為212例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計455753例確診，分布於176個國家/地區；病例數以中國大陸81285例、義大利74386例、美國65174例、西班牙47610例及德國31554例為多；病例中20740例死亡，以義大利7503例、西班牙3434例、中國大陸3287例、伊朗2077例及法國1331例為多。

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