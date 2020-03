3 月 25 日這天,韓考克與強森曾一起現身國會,當時韓考克就坐在強森附近,兩人近日曾近距離互動,現在首相與衛生大臣都染疫,英國內閣是否還會有其他成員確診,令外界相當擔心。

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

