（中央社記者劉世怡台北2日電）遠東航空董事長張綱維涉案，原800萬元交保被撤銷，北院今天重開羈押庭，張在庭上說，遭黑道等追債，有生命危險。法院認定犯罪嫌疑重大，有串供及逃亡之虞，裁准羈押禁見。

張綱維委任律師表示，張綱維提領現金及向合作金庫貸款部分，並沒有不法意圖，檢方舉證釋明不足，法院雖採納，卻仍認定張綱維有羈押必要，後續將依法提起抗告。

全案緣於台北地檢署3月30日約談張綱維到案，訊後認定他違反證券交易法、刑法詐欺罪、背信罪、民用航空法擅自違法停業等，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院3月31日裁定張綱維以新台幣800萬元交保，北檢立即提起抗告，台灣高等法院昨天認定，張綱維涉嫌掏空達數十億元，原審卻裁定800萬元具保，不符比例原則，撤銷發回。

台北地院今天在重開羈押庭，傳喚張綱維等人，經由檢辯雙方激辯近3小時後，法官諭知裁准羈押禁見。

北院裁定指出，檢察官主張張綱維於擔任遠航公司重整人時，並未揭露實際財務能力，而使人誤信其財務狀況無虞，更使法院陷於錯誤，裁定完成重整。

檢察官並主張遠航已處於資金窘迫，且遭主管機關實地查核而命限期改善，卻仍花費鉅資30億元向關係人樺福公司、樺富公司購置不動產，以沖銷30億元帳款，及未經民航局核准逕行結束營業，檢察官並提出相關證據釋明。

法院認定，張綱維的行為涉犯證券交易法申報公告不實罪、偽造文書罪、詐欺得利罪、背信罪、商業會計法、民用航空法的未經核准結束營業罪等，犯罪嫌疑重大。

法院指出，張綱維先前經限制住居於戶籍地後，未實際居住於戶籍地，已有違背限制住居命令之舉，考量他長期經營民用航空公司，國內外人脈、資力豐富，有逃亡能力，且突然提領大量現金、將名畫等個人財產搬移至親友住處，有隱匿資產、籌款安頓親友，準備逃亡的高度可能性。

法院表示，張綱維自陳目前在躲避地下錢莊及黑道追債，有生命危險，顯見他已無法面對債權人的鉅額求償等情，足認張綱維有逃亡之虞。

法院指出，此案案情繁雜，且涉及財會專業，顯非張綱維一人或少數人所能達成，檢察官主張尚有共犯存在，應屬有據；另此案尚有諸多待證事實，例如資產負債表的記載與事實不符，其背後目的為何及犯罪所得流向，均有待檢察官釐清。（編輯：戴光育）1090402