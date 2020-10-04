世界動物日 侯友宜野放受傷復原大冠鷲
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-04 21:00:00
10月4日是世界動物日，新北市長侯友宜特別選在石碇區小格頭野鳥中途之家，野放兩隻受傷復原的大冠鷲，藉此宣導民眾如果看到受傷的野生動物，可以通報動保處給予專業照護，讓牠們回復健康後重回自然棲地，千萬不要帶回飼養以免觸犯動物保護法。
今日的野放活動為2隻受傷經過中途之家專業照護後復原的大冠鷲，由野鳥專家先以模型指導侯友宜如何抓、抱住大冠鷲，避免牠們驚慌，再以拋飛方式目送牠們回到大自然生活，侯友宜表示，這是畢生難忘的經驗，期盼大冠鷲能順利重回熟悉的自然棲息地。新北市民國93年成立石碇小格頭野鳥中途之家，負責救援、收容受傷的野鳥，救治牠們後進行自主覓食訓練最後野放，今日野放的品種大冠鷲主食為蛇，常在捕食時遭汽車撞擊重傷，侯友宜提醒民眾，如果撿到受傷的野生動物，請撥打1999，或通知動保處前往救援，切勿因為好心帶回飼養而觸犯動保法。新北市十分重視野生動物的多元性及其生活環境，動保處每年救援6,000多隻野生動物，已累積救傷上萬隻，近年陸續成立9個救傷醫療站，侯友宜表示，未來將持續和動物之家及動物醫院合作，盼明年能夠增至20個救傷醫療站，給受傷的野生動物更多、更即時的救援。