影／埤頭鄉無菸蒂家園競賽　中和國小奪冠

埤頭鄉公所清潔隊於10月舉辦「無菸蒂家園」活動，透過雙重獎勵方式，邀請鄉內各國中、國小學生撿拾菸蒂，除了獎勵個別學生，也透過各校評比方式，鼓勵校方加強環境教育宣導，各校學生在短短中秋連假期間就撿了將近2萬根菸蒂。
鄉公所在撿菸蒂冠軍的中和國小舉辦頒獎典禮，鄉長杜懿彩把獎金3000元、2000元、1000元分別頒給中和國小、第二名大湖國小、第三名埤頭國中。杜懿彩稱讚小朋友很厲害，短短不到兩周就撿了那麼多菸蒂，她問撿拾地點，有的小朋友誠實回答「在家撿的」，全場大笑。杜懿彩要小朋友提醒阿公、爸爸戒菸，吸菸有害健康、汙染環境。
埤頭鄉公所清潔隊長謝左民說，競賽規定，每人限撿500支菸蒂，每支0.5元，鄉公所和清潔隊贈送一張超商商品卡，團體撿拾不限量，中和國小五年甲班27名學童和導師合計撿拾2190支菸蒂，是這次競賽除了以學校為單位的最佳團體成績。
謝左民認為老菸槍可能在休閒時候特別愛吸菸，於是秋節之前一周公布舉辦競賽，連假結束即截止，今天鄉公所舉辦頒獎典禮，中和國小180名師生撿了1萬1420根菸蒂，平均每一名師生撿72支菸蒂，勇奪第一名和獎金3000元。
第二名大湖國小51名學童和15名教職員工合計撿拾1300支菸蒂，平均一人撿25支；第三名埤頭國中618名學生，73名教職員工，合計撿拾5030支菸蒂，平均一人撿8支菸蒂。鄉公所和清潔隊以每支0.5元計算獎金，換成超商商品卡送給學校。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！