天氣預報／滯留鋒面午後殺到！明後天「全台防大雨」 週末才放晴
又快變天了！今（30）日各地上半天依舊晴朗暖熱，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今晚鋒面接近，天氣將出現變化，明後兩天（5/1、5/2）全台有雨，西半部要小心較大雨勢，預估週六（5/4）開始天氣才會回歸穩定。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天各地晴時多雲、白天「熱如盛夏」，局部地區有攝氏36度左右高溫，各地氣溫分佈上，北部攝氏22至35度，中部攝氏21至35度，南部攝氏21至36度，東部攝氏19至36度，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率，今晚鋒面接近，天氣開始轉變。
中央氣象署說明，今天下午開始鋒面接近，中部以北、東北部、東部及各地山區將轉有「局部短暫陣雨或雷雨」，東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。
吳德榮提及，明後兩天，今年「梅雨季第1道滯留鋒」在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，要注意雷擊、強風、瞬間大雨等「劇烈天氣」發生。週五（5/3）滯留鋒雖然減弱，但大氣仍不穩定、有局部陣雨或雷雨的機率
吳德榮指出，週六、週日鋒面影響告一段落，各地回歸晴時多雲、白天「熱如夏」的天氣型態，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一（5/6）則有另一波鋒面快速掠過北部海面，北部及東半部轉有局部短暫陣雨。