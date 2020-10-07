房市／房市熱爆 專家：購屋者害怕只漲不跌的房價
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-07 18:30:00
甫公布的9月六都房市交易量創2016年以來單月新高，反應出7-8月房市大噴發，尤其邁入第四季，買氣仍維持高檔。對此，景文科技大學財務金融系副教授章定煊在個人臉書上表示，現在房市熱來自於「恐懼」，購屋者害怕現在不買，只漲不跌的房價讓他們永遠都買不了。
累計前9月六都移轉買賣棟數已經較去年同期增加1.1萬棟，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德日前表示，今年第三季國內疫情穩定與低利率等因素發酵，市場上遞延買盤快速回籠，帶動第三季出現淡季不淡的熱絡表現，全國的移轉棟數將挑戰2014年的32萬棟，同時也反應出今年的房市交易熱度是近六年最佳的一年。 國內疫情平穩，加上低利政策，使房市大熱，章定煊說，案場的人變多了，中古屋賣相好的十幾組客人排隊看屋，這樣的房市熱度，讓他看到了「恐懼」，這麼多年來人們已經不相信經濟還能發揮看不見的手的功能，因為政府總是會把手伸進去，把房價往更不合理的方向推過去，所以房價長期會回到合理的價格成為房地產的笑話。章定煊強調，因為人們已經不相信政府有誠意讓房價回到合理價格，甚至會讓長期的讓房價繼續不合理下去。於是還未購屋者開始恐懼起來，他們害怕現在不買，只漲不跌的房價讓他們永遠都買不了。