廣編／孕學林產後護理之家　獲WELL最高等級白金健康建築

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廣編／孕學林產後護理之家　獲WELL最高等級白金健康建築

本報訊

calendar_today2020-10-07 15:15:12

▲(圖說＿孕學林全球首獲建築界奧斯卡獎WELL最高等級白金健康建築 獲小兒科醫師蔡世偉（右一）、過敏新手媽辜敬雅（左一）、台灣建築中心副執行長林杰宏（右二）一致好評 左二)
▲孕學林產後護理之家榮獲「建築界奧斯卡獎WELL最高等級白金健康建築」。小兒科醫師蔡世偉（右一）、過敏新手媽辜敬雅（左一）、台灣建築中心副執行長林杰宏（右二）一致好評 左二。（圖／品牌提供）

孕學林產後護理之家在2020年8月中甫榮獲建築界奧斯卡獎WELL最高白金等級健康建築，成為全球第一個獲此殊榮的產後護理之家，WELL在台灣推的最積極的如設備系統商台達電，建築設計李祖源建築師事務所，指標建築有台北101大樓也剛完成註冊申請認證中，孕學林很榮幸成為全球第一個WELL白金級產後護理之家，提供寶寶與媽媽世界最高等級的健康環境。為了讓白金級健康環境概念繼續延續到每個從孕學林坐月子的家庭中，孕學林耗資上百萬採購符合WELL標準檢驗儀器，深入檢測50個家庭的嬰兒房，意外發現全合格率竟掛蛋為0%，甲醛不合格率高達82%、二氧化氮不合格率為77％，PM2.5/PM10不合格率為將近一半。

孕學林產後護理之家執行長李高賜指出：「孕學林的服務從寶寶還沒出生就已經開始，在媽媽完成坐月子前做新生兒房檢測，就是希望讓新生兒回到家，能延續孕學林的健康環境，但這次調查結果讓我們工作團隊相當震驚，因為針對20多種主要項目去做檢測，發現沒有一個新生兒房是合格的，其中二氧化氮濃度過高，研究指出會增加懷孕死產風險高達27％，危害孕婦健康，而新生兒受環境污染影響又比成人高得多，因為寶寶呼吸頻率是成人2~4倍，每分鐘為40~45次，平均每個月 173萬次，因此我們希望大家能重視改善這個問題，我們也協助不合格家庭以簡易措施來改善，例如找出甲醛的來源，移除該傢俱，或是自塗甲殼素等措施做有效改善，或是找出異常的光源，新購燈光更換即可，在寶寶出生前，孕學林就能協助媽媽布置屬於寶寶的健康環境。」
前慈濟醫院小兒科醫師、現任慶祥診所院長蔡世偉醫師指出：「甲醛已被證實與新生兒白血症、新生兒猝死高度相關，二氧化氮也跟流產以及新生兒猝死有一定關係，其實刺激性的氣體，包括甲醛跟二氧化氮、PM2.5過高等條件，都會造成呼吸道的過敏、誘發氣喘機率，美國兒科醫學會曾警告新生兒家庭，一定要對甲醛進行防護，其實台灣都買得到除甲醛的空氣清淨機，也有廠商有去除甲醛的到府服務，可以解決這個問題。至於燈光部分，有研究指出頻閃與眼睛疲勞、頭痛、偏頭痛和癲癇發作有關。」

曾經為精算顧問的新手媽媽辜敬雅表示，學生時代就長年在加州生活，每次回台灣夫妻兩人就會鼻子過敏打噴嚏、流鼻涕，但一住進孕學林坐月子，她吃驚地說，夫妻兩人鼻子完全不會過敏，至於新生兒房檢驗結果讓她非常吃驚，因為娘家新生兒房已經裝潢15年，不認為會有甲醛問題，但檢驗後竟發現衣櫃甲醛值達危險等級，還好孕學林在他坐月子結束前兩週就檢測出這個問題，緊急添購除甲醛的空氣清淨機，日夜開著，不然甲醛後續傷害新生兒的發展，後果不堪設想。

180天幸福坐月子，讓新手媽媽可以把月子中心帶回家

除了建構健康的環境外，孕學林協助媽媽寶寶提供延伸安全的照護，對新手媽媽來說，一般的照護都是在月子中心，寶寶只要吃飽睡好不吵鬧，卻沒想到回去之後才是災難的開始。為了解決媽媽的焦慮和不放心，孕學林將30天的照護延伸到180天，全新開發把月子中心的環境和資訊息統帶回家的服務。

讓媽媽把月子中心的整套服務系統與管理系統帶回家，不用花很多錢，也能把家裡佈置成像月子中心一樣的健康環境，將照護系統簡單化、個人化帶到家裡去，可以隨時掌握寶寶的生理數值，包括睡眠週期、體重成長曲線、餵奶次數時長、大小便次數顏色、心率、體溫、呼吸頻率、黃疸指數、紅臀指數等，加上孕學林護理、泌乳、營養等專家, 製作8大圖表做個案分析, 並提供每個媽媽專屬客製化的線上QA服務與照護建議，其中還包含寶寶睡過夜的照護計畫，盡量提早讓媽媽爸爸不再黑眼圈，回歸正常生活型態。這是孕學林持續努力，成為少子化時代的幸福幫手！

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