廣編／孕學林產後護理之家　獲WELL最高等級白金健康建築

孕學林產後護理之家在2020年8月中甫榮獲建築界奧斯卡獎WELL最高白金等級健康建築，成為全球第一個獲此殊榮的產後護理之家，WELL在台灣推的最積極的如設備系統商台達電，建築設計李祖源建築師事務所，指標建築有台北101大樓也剛完成註冊申請認證中，孕學林很榮幸成為全球第一個WELL白金級產後護理之家，提供寶寶與媽媽世界最高等級的健康環境。為了讓白金級健康環境概念繼續延續到每個從孕學林坐月子的家庭中，孕學林耗資上百萬採購符合WELL標準檢驗儀器，深入檢測50個家庭的嬰兒房，意外發現全合格率竟掛蛋為0%，甲醛不合格率高達82%、二氧化氮不合格率為77％，PM2.5/PM10不合格率為將近一半。

曾經為精算顧問的新手媽媽辜敬雅表示，學生時代就長年在加州生活，每次回台灣夫妻兩人就會鼻子過敏打噴嚏、流鼻涕，但一住進孕學林坐月子，她吃驚地說，夫妻兩人鼻子完全不會過敏，至於新生兒房檢驗結果讓她非常吃驚，因為娘家新生兒房已經裝潢15年，不認為會有甲醛問題，但檢驗後竟發現衣櫃甲醛值達危險等級，還好孕學林在他坐月子結束前兩週就檢測出這個問題，緊急添購除甲醛的空氣清淨機，日夜開著，不然甲醛後續傷害新生兒的發展，後果不堪設想。



180天幸福坐月子，讓新手媽媽可以把月子中心帶回家





除了建構健康的環境外，孕學林協助媽媽寶寶提供延伸安全的照護，對新手媽媽來說，一般的照護都是在月子中心，寶寶只要吃飽睡好不吵鬧，卻沒想到回去之後才是災難的開始。為了解決媽媽的焦慮和不放心，孕學林將30天的照護延伸到180天，全新開發把月子中心的環境和資訊息統帶回家的服務。

讓媽媽把月子中心的整套服務系統與管理系統帶回家，不用花很多錢，也能把家裡佈置成像月子中心一樣的健康環境，將照護系統簡單化、個人化帶到家裡去，可以隨時掌握寶寶的生理數值，包括睡眠週期、體重成長曲線、餵奶次數時長、大小便次數顏色、心率、體溫、呼吸頻率、黃疸指數、紅臀指數等，加上孕學林護理、泌乳、營養等專家, 製作8大圖表做個案分析, 並提供每個媽媽專屬客製化的線上QA服務與照護建議，其中還包含寶寶睡過夜的照護計畫，盡量提早讓媽媽爸爸不再黑眼圈，回歸正常生活型態。這是孕學林持續努力，成為少子化時代的幸福幫手！