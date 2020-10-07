為育嬰留停復職勞工充電　台中勞大開辦客制化專班

臺中市勞工局為協助申請育嬰留職停薪勞工，復職後能縮短調適期，透過勞工大學開辦「育嬰留職停薪復職勞工能力提升專班」，申請門檻低，2人就可以開班﹔本年度有5家企業申請，因有助於重返職場勞工及時充電，又能降低企業訓練成本，營造勞資雙贏友善職場，普獲企業肯定。

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