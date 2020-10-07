為育嬰留停復職勞工充電 台中勞大開辦客制化專班
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-07 17:56:55
臺中市勞工局為協助申請育嬰留職停薪勞工，復職後能縮短調適期，透過勞工大學開辦「育嬰留職停薪復職勞工能力提升專班」，申請門檻低，2人就可以開班﹔本年度有5家企業申請，因有助於重返職場勞工及時充電，又能降低企業訓練成本，營造勞資雙贏友善職場，普獲企業肯定。
臺中市政府勞工局表示，性別工作平等法第16條規定，受僱者在同一間公司任職滿6個月後，如有養育未滿3歲的子女，可以申請育嬰留職停薪，期間到子女滿三歲止，最長不得超過2年﹔如果同時撫育子女2人以上，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限，鼓勵父母參與育兒成長過程。勞工局長吳威志表示，雙薪家庭少了長輩同住，越來越多人為照顧小寶寶申請留職停薪，時間由半年到2年不等，女性比例高於男性。職場變化日新月益，不少勞工復職後，多少會出現適應不良現象，尤其離開職場愈久，對業務的熟稔度與專業度更可能出現斷層，甚至連人際關係都疏離，有人因為無法自行調適，只能選擇黯然離職，殊為可惜。
為協助勞工及時充電，重新熟悉職務及強化工作技能，勞工大學針對育嬰留職停薪復職勞工開辦「勞工能力提升專班」，3年來口碑相傳，申辦企業越來越踴躍，今年9月來，已有5家企業申請開班，每班2至3人，大家一起接受30小時的專業訓練。
5家申請專班企業以科技廠為主，「客制化」規劃課程，有的強化研磨技巧實務操作；有的提升企劃設計職能，一家幼兒園則開辦伙伴專業培訓等，不一而足，由於都能切合員工需求，普遍給予「很實用」評價﹔一家企業老總說，這個專班有助於縮短員工重返職場的磨合期，還能替企業省下職訓人事費，創造勞資雙贏。為育嬰留職停薪勞工開設專班，為方便員工上課，可直接在公司、利用上班時間，由內部講師指導，無須另外安排外訓，省時又能創造最好的學習效果，是提升職場競爭力的好管道。