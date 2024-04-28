台灣恐「規模8」地震？氣象署發聲了　全台斷層「發震機率」一覽

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地震測報中心說明，若單看公式和定義上，只要有無限長的斷層或無限多的滑移量，地震就有無限大的規模，但實際在地球上，斷層面積、能產生的滑移都是有限的，因此地震矩仍有上限；以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制，隨著深度越深，溫度也會越高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此，斷層面積很難無限的向下擴大。
地震測報中心指出，以台灣的地質構造來說，不太可能發生規模8以上的地震，更不用說過去曾有謠言會發生規模12的地震，以台灣本島上最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為2000平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模1 的地震，約要200兆公尺的錯移量，甚至已經超過一整個地球。
此外，由全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，過去就總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，其中未來50年發生大於規模6.5地震機率達99％、大於規模6.7地震94％、大於規模7地震機率54％。
排除2018花蓮米崙大地震釋放的能量後，目前發震機率排名第一的是台南「中洲構造」，發生規模6.9以上地震機率為39％，而南宜蘭構造、中部的初香構造、台南六甲斷層等，發生規模6以上地震機率皆超過30％，縱谷斷層也仍有28％機率發生規模7至7.5地震。
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