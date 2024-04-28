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台灣恐「規模8」地震？氣象署發聲了　全台斷層「發震機率」一覽

▲0403花蓮強震後餘震不斷，不少專家提醒後續仍有較大規模地震會出現。（圖／氣象署提供）
▲0403花蓮強震後餘震不斷，不少專家提醒後續仍有較大規模地震會出現。（圖／氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

0403花蓮強震後餘震不斷，台灣大學地質系名譽教授陳文山指出，東部縱谷斷層中南段的奇美斷層、利吉–鹿野斷層及池上斷層北段，已經百年沒有發生規模7以上的地震，未來要小心，而透過台灣地震模型團隊研究，縱谷斷層未來50年確實有28％機率發生規模7至7.5地震，至於台灣是否有可能出現規模8以上地震，氣象署則闢謠，「地質構造來說，不太可能。」

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氣象署地震測報中心表示，撇除核爆、隕石撞擊等特殊原因，大部分的地震都是由斷層錯動產生，從歷史地震會發現，當「斷層的面積越大、滑移量越多」時，對應到的「地震規模」就會越大，國際上常用「地震矩」來描述地震，公式為「地震矩＝斷層物質的剛性係數Ｘ斷層滑移量Ｘ斷層面積。」

▲氣象署表示，考慮台灣地質構造，不可能有規模12地震，也不太可能有規模8以上地震出現。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署表示，考慮台灣地質構造，不可能有規模12地震，也不太可能有規模8以上地震出現。（圖／中央氣象署提供）
地震測報中心說明，若單看公式和定義上，只要有無限長的斷層或無限多的滑移量，地震就有無限大的規模，但實際在地球上，斷層面積、能產生的滑移都是有限的，因此地震矩仍有上限；以斷層面積來看，即使有很寬的斷層，往下的深度還是會被地球的物理性質限制，隨著深度越深，溫度也會越高，當岩層變成像是黏土般，外力一推就變形，沒辦法累積能量、產生地震，因此，斷層面積很難無限的向下擴大。

地震測報中心指出，以台灣的地質構造來說，不太可能發生規模8以上的地震，更不用說過去曾有謠言會發生規模12的地震，以台灣本島上最長的車籠埔斷層為例，當時的斷層面積約為2000平方公里，根據地震矩規模的定義，如果要產生規模1 的地震，約要200兆公尺的錯移量，甚至已經超過一整個地球。

▲未來50年，全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）
▲未來50年，全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）
此外，由全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，過去就總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，其中未來50年發生大於規模6.5地震機率達99％、大於規模6.7地震94％、大於規模7地震機率54％。

排除2018花蓮米崙大地震釋放的能量後，目前發震機率排名第一的是台南「中洲構造」，發生規模6.9以上地震機率為39％，而南宜蘭構造、中部的初香構造、台南六甲斷層等，發生規模6以上地震機率皆超過30％，縱谷斷層也仍有28％機率發生規模7至7.5地震。

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