變頻冷氣「別只會裝日立、大金」！老闆改吹2品牌：水準意外超高

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熊令家電老闆娘提到「首先是特菱，他有四大優點，包括100%檢測才出品，機王率低；遠端遙控比一線品牌的還要成熟跟好用；冷氣自體洗淨功能，當時跟一線品牌日立同步，所以可以延遲請師傅來洗的時間；同時他也是業界極少數商用保固可以長達3年的冷氣品牌，適合做生意的人安裝」。
「華菱則是有防硫防鏽處理，全機更耐用；世界專利有易拆洗功能，最適合自己保養減少過敏」熊令家電老闆娘提到：「以上沒有推薦到的品牌，不是不能買，只是闆娘要推薦自己有把握服務的品牌，畢竟賣給客戶冷氣一台我要服務7年以上，最重要的是，大家安裝冷氣還是要找能對品牌負責的冷氣安裝公司才更有保障哦！」
變頻冷氣一線品牌已經不是唯一選擇！師傅之間都知道
而熊令家電老闆娘也表示：「許多冷氣師傅家中其實都沒有安裝坊間大品牌的冷氣！而是安裝小品牌，其實原因就是因為師傅冷氣安裝太多了，他們很清楚具備一級省電、有保固、有優良售後服務的品牌就是好的，對於大品牌以及小品牌他們根本不會在乎」。
「另一種則是師傅不迷思，發現坊間很多大品牌廣告打很兇的，都是把錢花在廣告費上，真的太不划算了，聰明的他們乾脆小品牌裝一裝，剩下的錢省起來，對他們來說才是最香的選擇」。
影片曝光後，不少網友也紛紛回應「真的不要有品牌迷思耶！我也是裝華菱之後意外發現水準蠻高的，不輸給一線品牌」、「只要售後服務給力，二線品牌完全可以考慮」、「我家也準備換冷氣，目前也是在考慮二線品牌，謝謝闆娘的推薦！」、「考慮特菱當中！遠端遙控好吸引人！現在二線品牌也是越做越好了」。
@blancaliao_真的是被私訊爆，所以我來跟大家分享，但是…不代表自己喜愛的品牌或覺得好用的品牌不能買，闆娘只是在大量的銷售經驗裡，選擇推薦我認為大部分買家可以買了不雷的品牌，畢竟冷氣品牌真的不是我做的，所以我只為了我知道我推薦等於我認同等於可以放心給你們用而分享！歡迎分享你覺得2024最推薦的冷氣二線品牌 #冷氣品牌 #冷氣 #特菱冷氣 #華菱冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電
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