2024母親節紅包包多少、卡片怎麼寫？「行情、祝福語、金句」一覽

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2024年母親節是5月12日，也就是明天、五月的第二個星期日。越是接近母親節，「母親節紅包包多少」的搜尋熱度就越高，無論是務實派的子女，或是先生想要「安太座」，除了訂餐廳、送花束、吃蛋糕、買禮物，另一個最常見也最受歡迎的方式，就是包紅包。除了同樣有儀式感，也不怕買錯禮物，可以讓媽媽自己去買最想要的東西。
其實母親節紅包並沒有公定行情，純粹看個人心意及收入考量，像是還沒開始賺錢的學生包個600元也不嫌少，一般上班族則是2千至6千，財力豐厚的亦不乏送出厚厚的破萬元大紅包。不過金額雖不一定，但母親節紅包和過年壓歲錢一樣，民間還是會避開單數，尤其金額中不能有「4」出現。
🟡母親節相關、祝賀成語
◾寸草春暉
◾母愛如天
◾恩重如山
◾慈祥和藹
◾含辛茹苦
◾四季平安
◾長命百歲
◾笑口常開
◾身體健康
◾萬事如意
◾福如東海
◾壽比南山
◾多福多壽
🟡母親節金句、佳句、祝福語
◾美有很多種，媽媽就是其中一種。
◾妳陪我長大、我陪妳變老。
◾妳先是妳自己，然後才是我媽媽，願歲月溫柔待妳，愛妳不止三千遍。
◾過去妳陪我蹣跚學步，現在我陪妳夕陽漫步。
◾妳用盡一生，詮釋「愛」這字。
◾媽媽的碎碎念念，溫暖我的歲歲年年。
◾是不是人間沒有天使，所以有了媽媽。
◾宇宙洪荒，生命浩瀚，只有妳和我，分享過心跳。
◾所有美好的詞都不足以形容妳的好，所有讚美之詞都無法表達對妳的愛。
◾世界上只有她能容忍你一千萬種任性。
◾遍踏地球，比不過在妳身邊更富有。
◾媽媽的飯，是吃不膩的人間浪漫。
◾你的世界很大，裝得下很多人。她的世界很小，滿滿都是你。
◾母親節只有一天，陪伴母親不止一天。
◾陪你蹣跚學步，也陪你滿滿人生路。
◾一生中，愛情來來去去，朋友聚聚散散，而媽媽永遠是媽媽。
◾𝐿𝑜𝑣𝑒、𝑈、我的媽媽
◾𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟'𝑠 𝑑𝑎𝑦 ⸜🌷⸝
◾ᵕ̈ ²⁰²⁴/₅ ₁₂ 𝚖𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛'𝚜 day
◾🌈 ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ