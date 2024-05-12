母親節優惠！7-11咖啡買1送1　星巴克買一送一有「玫瑰荔枝那堤」

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5月12日是「LOVE MOM好友分享日」，上午11時至晚間8時到全台門市，買特大杯飲料享買一送一，包括兩款母親節限定新品「玫瑰荔枝那堤、玫瑰荔枝冷萃咖啡」，特大杯第2杯免費，但不含星冰樂。
周一、周二（5月13日、14日）還有好康接力，這兩天全天候時段到門市，買兩杯大杯冰熱口味一致的飲料，第2杯現折100元，且包含星冰樂系列，正是大喝「芝麻杏仁豆腐星冰樂」的好時機，換算下來單杯110元，約是6.9折。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月10日至5月12日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
加10元送Pocky香蕉棒1盒
📍APP｜5月10日至5月12日
◾大杯美式18杯520元，6.5折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵15杯520元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾中杯單品美式10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾中杯單品拿鐵9杯520元，6.5折（原價90元、特價58元）
◾私品茶55元系列15杯520元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾私品茶65元系列13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾霜淇淋15支520元，7.1折（原價49元、特價35元）
🟡OKmart
📍門市｜5月11日、12日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜5月1日至5月14日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍門市｜5月10日至5月12日
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜限5月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🔎小北百貨全台咖啡門市查詢（點此連結）
🟡全聯福利中心
📍門市｜5月10日至7月11日期間，每周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）