花蓮慈濟醫師離奇失蹤！搭賞鯨船人間蒸發 今早海巡隊尋獲遺體
本月21日，花蓮慈濟醫院一名古姓醫師，前往宜蘭礁溪參加醫學研討會，不料之後卻失聯，家屬焦急報案協尋，警方展開追查後，發現他曾到烏石港購買賞鯨船票上船，但遊客紛紛下船，卻不見古醫師身影，警方於船上找到他的背包和名片，研判他疑似落海，28日上午，海巡人員在距離龜山島約18海浬的東澳烏岩角海域發現其遺體，並通報家屬，後續將由第七海巡隊辦理相驗事宜。
記者林盈君／綜合報導
據了解，21日古姓醫師參加學研討會，中午時分告知家人要出去走走，未料從此失去音訊，家屬22日晚間報警協尋，警方以基地台定位，動員警力到林美步道、櫻花陵園等地搜索，仍一無所獲。之後透過監視器畫面，發現古姓醫師曾搭乘計程車，前往頭城烏石港，並購買買賞鯨船票上船，但當天下船的遊客並無古姓醫師，推測可能落海失蹤。
今天上午7時許，海巡隊於東澳烏岩角外海巡邏時，發現古姓醫師遺體，隨即將遺體運上岸，並通報家屬，後續將報請檢方相驗，以釐清死因與案情。
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