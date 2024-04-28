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垃圾車清潔人員不忍了！震撼教育11點　3萬人朝聖道歉：倒錯10年

▲大多數的民眾現在還是都會準時「追垃圾車」，然而你真的知道怎麼「正確倒垃圾」嗎？。（示意圖非當事人／新北市環保局提供）
▲大多數的民眾現在還是都會準時「追垃圾車」，然而你真的知道怎麼「正確倒垃圾」嗎？。（示意圖非當事人／新北市環保局提供）

記者張嘉哲/綜合報導

現在除了一些居住在新大樓有管理室幫忙倒垃圾之外，大多數的民眾還是都會準時「追垃圾車」，然而你真的知道怎麼「正確倒垃圾」嗎？近日就有清潔人員出面教導倒垃圾正確分類法，因為許多民眾搞不懂垃圾、回收物到底應該怎麼分類，列點11項重點震撼教育，引來超過3萬名網友朝聖，甚至不少人紛紛回應「.....很多我都一直做錯，真的不好意思」。

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一名網友在臉書「大蘋果小太陽活力粉絲團」貼文「表示自己代為轉發一位垃圾車回收清潔人員的心聲」，該名清潔員表示：「很多鄉親或許還不清楚所謂回收與不能回收的物品，甚至極少數可愛的民眾還不清楚什麼是廚餘與垃圾，我在此跟親愛的鄉親分享到底回收物要怎麼分配！」

▲過年期間垃圾車什麼時候來？《NOWnews今日新聞》整理2024過年期間全台垃圾車收運時間。（圖／桃園市環保局提供）
▲一名垃圾回收車清潔人員在社群發布心聲，11點列舉教導民眾怎麼正確分類回收物。（示意圖非當事人／桃園市環保局提供）
📍一、紙類
衛生紙是垃圾！不可回收，而如果是紙箱能拆麻煩幫我們拆開，一天下來拆數十個紙箱，清潔員手指頭也非常痛。

📍二、寶特瓶
瓶內不要殘留液體，有很多民眾都喜歡把煙蒂加水裝在裡頭。

📍三、玻璃類
玻璃類並不包括瓷器、碗盤、花瓶，這些都是不可回收的！強化玻璃也不可回收，麻煩大家直接丟垃圾車即可，玻璃容器內也要清乾淨哦！

▲專家提醒，破碎的碗盤最好在年前丟棄。（示意圖／取自Shutterstock）
▲清潔人員表示，玻璃類並不包括瓷器、碗盤、花瓶，這些都是不可回收的！（示意圖／取自Shutterstock）
📍四、金屬類
只要是銅、銀、鋁、鐵、金都可回收，如果您捨得丟棄金銀的話，雨傘是鐵類，如果要回收要將外層膠布拆掉才回收！

📍五、塑膠袋
只要是包裝袋、食品、衣服包裝都是垃圾，塑膠袋只有「手提軟性塑膠袋」才可回收，並且要乾淨不能有臭臭的液體在裡頭，還有裝藥的袋子跟鋁箔包袋裝通通是垃圾。「餐盒、飲料杯類」必須清洗乾淨，不可殘留食物或液體，因為如此常有蛆或惡臭物品灑到我們身上。

📍六、舊衣物
舊衣物只有衣服跟褲子可以回收，床單罩與枕頭都是垃圾，還有鞋子也是不回收的！

▲用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，若無小人名字寫下眾小人再用鞋子打。（示意圖／取自Pexels）
▲清潔人員表示：「舊衣物回收只有褲子跟衣服可以回收」，並不包含鞋子、床單以及枕頭套等等。（示意圖／取自Pexels）
📍七、燈管燈泡
可以回收，但如果有破損就是丟垃圾車。

📍八、光碟
CD、DVD光碟可以回收，但是錄影帶跟錄音帶麻煩丟垃圾車，那些都是不可以回收的。

📍九、家電類
幾乎都可以回收，但是超大冰箱或其他超大型家電，要視情況收取了，畢竟回收車容量有限，我們一台車收幾百戶，希望鄉親包容！

📍十、保麗龍
交由回收人員回收，上面如果有膠帶貼紙麻煩要清乾淨，如果可以的話，幫我們先折成小塊小塊，這樣能放得比較多，但裡面一樣要清洗乾淨，尤其是放海產的真的是五味雜陳。

▲經岸巡人員清點，這批走私大閘蟹共計有43箱521.65公斤。（圖／蔡若喬攝, 2019.09.24）
▲保麗龍箱記得要清洗乾淨，如果可以的話，可以拆成小塊小塊，比較不佔空間哦！（圖／NOWnews資料照）
📍十一、電池
行動電池、家用電池、汽機車電池都可以回收。

清潔人員表示：「也許多很朋友認為回收人員態度差、不親民，但因為回收人員都很累，站在行駛的車上分類所有東西很不容易，有些民眾甚至喜歡將物品直接砸在回收人員身上....拜託大家不要用丟的，這只會讓物品灑得車上四處，我們也要忍受，然後再逐一撿起分類，很抱歉無法微笑面對大家」。

清潔人員說強調「也許家裡有長輩一直都不懂倒垃圾回收物的規矩，還請大家多多分享給家裡老少，一個分享的動作，可以讓我們回收人員有大大的感激！不過每個縣市的規定也許有點不同，都可以詢問當地清潔隊，希望大家都能一起隨手養成好習慣，做好分類，環保愛地球。」

▲屏東縣環保局提醒民眾，春節大掃除高壓容器、廢乾電池、行動電源等，不可丟入垃圾車，確實分類回收。（圖／屏東縣府提供）
▲清潔員11點舉例回收物分類準則，如各縣市有出入的話，大家都可以有禮貌請教在地的清潔隊哦！（圖／屏東縣府提供）
貼文曝光後，引來超過3.3萬人按讚留言「對不起啊啊啊啊！我一直以為鞋子也可以回收啦....」、「原來鞋子跟枕頭套都是垃圾喔....倒錯好幾年，歹勢」、「真的辛苦你們了！謝謝你們為鄉親這樣服務」、「已經立刻轉發了！這次終於搞懂回收物的分門別類」、「碗盤跟瓷器竟然不能回收！真的現在才知道QQ！辛苦清潔人員了」、「鞋子我都一直放在回收裡面欸.....傻眼倒錯10幾年」。

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