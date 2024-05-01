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紙便當盒回收最後都燒掉？她轟資源分類做爽的　正確3步驟公開了

▲吃完便當後，剩下的紙餐盒你會丟垃圾桶還是回收？網友指便當盒又油又不好處理，資源回收公司根本不收，做分類是做爽的。（示意圖／記者徐銘穗）
▲吃完便當後，剩下的紙餐盒你會丟垃圾桶還是回收？網友指便當盒又油又不好處理，資源回收公司根本不收，做分類是做爽的。（示意圖／記者徐銘穗）

記者徐銘穗/綜合報導

吃完便當後，剩下的紙餐盒（紙容器）你會丟垃圾桶還是回收？有網友指出，便當盒又油又不好處理，資源回收公司根本不收紙餐具，最後還是壓一壓燒掉，認為自己花時間處理紙餐盒、紙杯，做分類是做爽的。環境部也公開紙餐具回收後的流向，呼籲大家落實「清、分、疊」紙餐具3回收步驟。

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根據統計，台灣每年會產生近80億個紙容器數量驚人，先前因為疫情，紙餐具回收量從2019年的8萬公噸、回收率77%，增加到2021年的16萬公噸，成長近1倍左右。但原PO卻在PTT上發文，指回收廠根本不收紙餐具，最後都是燒掉，認為自己分類做白工。

貼文引發討論，不少網友笑說：「現在才發現？」也有人認為免洗餐具吃完還要洗根本本末倒置，也有人提醒丟在一般垃圾會被靠北罰款。

▲ 新北市環保局提醒，使用透明塑膠袋盛裝回收物，以避免看不清內容物。（圖／新北市環保局提供）
▲紙餐盒、鋁箔包、寶特瓶回收前記得要先清洗，避免造成回收人員困擾。（圖／新北市環保局提供）
紙餐具到底該不該回收？要怎麼做才對

環境部環境部資源循環署說明，紙餐具為了防水、油漬及使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理，因此回收後送到專業的廢紙容器處理廠，除將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒。

循環署提醒，廢紙餐具（杯、盤、碗）在回收分類時不要和廢紙混在一起回收或當作垃圾丟棄，以免增加廢棄物。為提高回收品質，大家吃完便當後可先去除廚餘以減少蚊蟲孳生，用餐巾紙擦拭再將垃圾、紙餐具、廚餘分類，最後把紙餐具堆疊回收，以採取簡單的「清、分、疊」3步驟回收，用餐巾紙擦拭、清理殘渣、分類回收與堆疊整理，再交給清潔隊或回收商。

▲紙餐具應清理、分類、堆疊再回收。(取自環境部官網)
▲紙餐具應清理、分類、堆疊再回收。（圖／環境部循環署提供）
導演林冠廷曾在YouTube頻道「台客劇場」揭露紙餐具回收流向，實際帶著10公斤紙餐具到新竹再生處理場，目睹被壓成磚塊的紙容器被打成紙漿，可再製成各式包裝紙，而抽離出的塑膠殘渣則變成燃料棒，熱值接近煤炭，可代替煤炭丟進鍋爐設備，用來產生熱能發電。

鋁箔餐盒、泡泡紙、電子發票、膠囊咖啡可以回收嗎？

環保團體 「RE-THINK重新思考環境教育協會」推出「回收大百科」網頁資料顯示，有不少垃圾常被丟錯，以下整理居家常見6類物品，提醒大家以後別再丟錯了。

📍鋁箔餐盒
焗烤義大利麵、酒蒸蛤蜊常見的「鋁箔餐盒」，其具有回收價值，上蓋為紙質，要丟紙類回收，本體為鋁質，要丟廢鋁容器類。

📍鋁製咖啡膠囊
膠囊咖啡方便又快速，目前市售大部分膠囊多數都有各自品牌的回收系統，其外殼與封膜材質都是鋁質，可交由品牌回收，或是丟廢鋁容器類，而內含物為咖啡渣則為廚餘。

▲咖啡膠囊。（示意圖／取自pixabay）
▲咖啡膠囊各品牌多設有回收系統。（示意圖／取自pixabay）
📍漢堡、三明治紙
漢堡、三明治紙雖然名字中有「紙」，但為了隔絕熱與油，這類包裝紙也具有塑膠淋膜，難以回收再利用，只能當一般垃圾丟棄，不過丟之前也要記得把沒吃完的廚餘丟進廚餘桶分類。

📍木盒便當
福隆便當、高鐵便當常用的木盒便當，木片的天然形象常被誤會它能回收，但其實木製品再生困難，無法回收再利用，建議沖洗後折疊、縮小體積，讓垃圾減量。而木片便當上方的紙蓋則可清乾淨後丟紙容器回收。

▲高鐵便當將於4月1日起調漲，每個從100元漲至110元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高鐵便當使用木片餐盒，木片餐盒要丟一般垃圾，紙蓋可丟紙容器回收。（圖／記者葉盛耀攝）
📍手機殼
手機殼通常為了兼顧保護手機與美觀的要求，經常運用多種材料，如塑膠、矽膠、金屬與皮革等，如果不再使用也難以回收，只能丟一般垃圾處理。不過，犀牛盾單一材料手機殼，則可進入品牌回收系統再生。

📍泡泡紙
網購開箱時，箱內總會用泡泡紙包裹商品，避免在運送過程中發生碰撞意外而導致商品受損，雖然泡泡紙是塑膠材質，但是膜狀塑膠的再利用價值較低，跟保鮮膜一樣，只能壓縮後丟進一般垃圾中，或許也可以轉贈給需要的店家重複使用。

▲線上購物包裹中常見的泡泡紙內含空氣，是家居0元保暖神物。（圖／記者徐銘穗攝）
▲線上購物包裹中常見的泡泡紙要丟一般垃圾。（圖／記者徐銘穗攝）
新北市4/1起7大類回收要分開裝　違者最高罰6000元

此外，新北市環保局從4月1日起，乾淨塑膠袋、包裝用保麗龍、玻璃容器、照明光源、乾電池、鉛蓄電池、易燃物等7類資源回收物，要分開單獨回收，可以用透明或半透明塑膠袋裝，再交給回收人員，違規者最重可罰新台幣6000元。

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