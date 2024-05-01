紙便當盒回收最後都燒掉？她轟資源分類做爽的　正確3步驟公開了

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貼文引發討論，不少網友笑說：「現在才發現？」也有人認為免洗餐具吃完還要洗根本本末倒置，也有人提醒丟在一般垃圾會被靠北罰款。
紙餐具到底該不該回收？要怎麼做才對
環境部環境部資源循環署說明，紙餐具為了防水、油漬及使用便利，生產時會在表面塗上一層聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理，因此回收後送到專業的廢紙容器處理廠，除將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒。
循環署提醒，廢紙餐具（杯、盤、碗）在回收分類時不要和廢紙混在一起回收或當作垃圾丟棄，以免增加廢棄物。為提高回收品質，大家吃完便當後可先去除廚餘以減少蚊蟲孳生，用餐巾紙擦拭再將垃圾、紙餐具、廚餘分類，最後把紙餐具堆疊回收，以採取簡單的「清、分、疊」3步驟回收，用餐巾紙擦拭、清理殘渣、分類回收與堆疊整理，再交給清潔隊或回收商。
導演林冠廷曾在YouTube頻道「台客劇場」揭露紙餐具回收流向，實際帶著10公斤紙餐具到新竹再生處理場，目睹被壓成磚塊的紙容器被打成紙漿，可再製成各式包裝紙，而抽離出的塑膠殘渣則變成燃料棒，熱值接近煤炭，可代替煤炭丟進鍋爐設備，用來產生熱能發電。
鋁箔餐盒、泡泡紙、電子發票、膠囊咖啡可以回收嗎？
環保團體 「RE-THINK重新思考環境教育協會」推出「回收大百科」網頁資料顯示，有不少垃圾常被丟錯，以下整理居家常見6類物品，提醒大家以後別再丟錯了。
📍鋁箔餐盒
焗烤義大利麵、酒蒸蛤蜊常見的「鋁箔餐盒」，其具有回收價值，上蓋為紙質，要丟紙類回收，本體為鋁質，要丟廢鋁容器類。
📍鋁製咖啡膠囊
膠囊咖啡方便又快速，目前市售大部分膠囊多數都有各自品牌的回收系統，其外殼與封膜材質都是鋁質，可交由品牌回收，或是丟廢鋁容器類，而內含物為咖啡渣則為廚餘。
📍漢堡、三明治紙
漢堡、三明治紙雖然名字中有「紙」，但為了隔絕熱與油，這類包裝紙也具有塑膠淋膜，難以回收再利用，只能當一般垃圾丟棄，不過丟之前也要記得把沒吃完的廚餘丟進廚餘桶分類。
📍木盒便當
福隆便當、高鐵便當常用的木盒便當，木片的天然形象常被誤會它能回收，但其實木製品再生困難，無法回收再利用，建議沖洗後折疊、縮小體積，讓垃圾減量。而木片便當上方的紙蓋則可清乾淨後丟紙容器回收。
📍手機殼
手機殼通常為了兼顧保護手機與美觀的要求，經常運用多種材料，如塑膠、矽膠、金屬與皮革等，如果不再使用也難以回收，只能丟一般垃圾處理。不過，犀牛盾單一材料手機殼，則可進入品牌回收系統再生。
📍泡泡紙
網購開箱時，箱內總會用泡泡紙包裹商品，避免在運送過程中發生碰撞意外而導致商品受損，雖然泡泡紙是塑膠材質，但是膜狀塑膠的再利用價值較低，跟保鮮膜一樣，只能壓縮後丟進一般垃圾中，或許也可以轉贈給需要的店家重複使用。
新北市4/1起7大類回收要分開裝 違者最高罰6000元
此外，新北市環保局從4月1日起，乾淨塑膠袋、包裝用保麗龍、玻璃容器、照明光源、乾電池、鉛蓄電池、易燃物等7類資源回收物，要分開單獨回收，可以用透明或半透明塑膠袋裝，再交給回收人員，違規者最重可罰新台幣6000元。