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最後都燒掉？他控垃圾分類「回收被丟進垃圾堆」　清潔隊員說話了

▲民眾落實垃圾分類，卻發現分類好的回收都被丟進垃圾堆，質疑資源回收做假的。示意圖，無涉本新聞。（示意圖／台南市環保局提供）
▲民眾落實垃圾分類，卻發現分類好的回收都被丟進垃圾堆，質疑資源回收做假的。示意圖，無涉本新聞。（示意圖／台南市環保局提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣超過55%的回收率，是全世界回收率最高的國家之一，曾獲英國《衛報》專文報導特有垃圾車文化。不過，卻有民眾發現認真做垃圾分類，整理出的資源回收物卻被丟進垃圾堆，甚至街頭垃圾桶只分一般垃圾、資源回收兩個，質疑回收最後全集中燒掉，浪費資源也讓大家分類做白工。對此，清潔隊員說話了。

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台灣最新回收率達56.83%　2023年回收62.3萬公噸廢容器

台灣從2005年實施垃圾分類，推動垃圾不落地政策。根據行政院今年3月底發布國情簡介，在回收及廢棄物處理部分，2023年1到9月，一般廢棄物回收率達56.83%。而2023全年度，包含紙便當盒在列的廢容器回收量達62.3萬公噸，經處理後資源回收再利用比率為82.73%；廢電子電器及廢資訊物品回收量達19.5萬公噸，經處理後資源回收再利用比率達85.86%。

▲圖為民眾持指定資源回收物跟清潔隊兌換5倍環保局自製之廚餘培養土現場（圖／台南市環保局提供）
▲各縣市環保局不時舉辦指定資源回收物兌換物品活動，提高民眾資源回收意識與意願。（圖／台南市環保局提供）
垃圾分類做假的？資收業者曝真心話

但民眾感受似乎與數據有落差。網友日前在PTT發問「台灣到底有沒有在資源回收？」指出國外分類多到要一整排垃圾桶才可以分得完，但台灣通常只有一般垃圾、瓶罐、紙類，路邊垃圾桶更是只有一般垃圾、資源回收兩桶，質疑分類成效。

原PO表示，是說收過去後好像會有人再細分，但也聽有人說「收過去就全部再集中燒掉」。他說自己比較相信後者，好奇台灣資源回收真相為何？到底有沒有在做回收。貼文引發討論，多數人認為有價值的會回收，不符合回收成本的就是燒掉。

一名自稱資收業者的網友回覆說：「很多可以分類，但是真的做你會知道，這垃圾不收！」他舉例像是傳真機、3C之類的，你不拆解它就是垃圾，但拆解不但耗時，過程中還可能被灰塵汙染肺部。

▲新北市環保局公告7大類資源回收物須分開單獨回收、不可與其他回收物混合交付。（圖／新北市環保局提供）
▲新北市環保局公告7大類資源回收物須分開單獨回收、不可與其他回收物混合交付。（圖／新北市環保局提供）
分類好卻全丟一起？垃圾車清潔員回應了

不少追垃圾車丟垃圾、資源回收民眾也投訴，曾目擊垃圾車清潔隊員把他們辛苦分類好的回收物，一包包倒近一般垃圾車，質疑「資源回收玩假的」。對此，環保局曾澄清回應，因為民眾給的資源回收經常有垃圾，所以他們重新分類後，會把非回收物另行處理。

RE-THINK 重新思考」曾收羅民眾對垃圾車的大哉問，而「為什麼明明分類好，又全部丟一起？」是最多民眾不解的疑問，而他們也實際訪問清潔隊員，隊員回覆指出，因為車子持續前進，在車上分類會很危險，有些垃圾車會先在車上初步分類，最後進回收場再過濾，比較不浪費時間。

▲新北資源回收物新規4月將上路，7大類資源回收物應確實分類單獨交付給清潔隊回收，並需以可辨明內容物的透明或半透明材質塑膠袋裝盛。（圖 ／新北市政府環保局提供）
▲為什麼明明分類好，又全部丟一起？垃圾車清潔員回應，因為車子持續前進，在車上分類會很危險，但進回收場都會好好分類。圖為示意，非當事清潔員。（示意圖 ／新北市政府環保局提供）
黑心清運事件頻傳！社區分類也全丟一起？

住在社區大樓或公寓華廈，不少社區多委託民間清運公司到府收運垃圾，卻也有住戶曾目擊，做好的分類全被丟垃圾堆。台中市去年至十月，甚至查獲至少6件「代收垃圾」卻棄置的案件。

環保局提醒，民眾別以為垃圾交由業者處理後就沒事，若廢棄物未經合格機關清理，違反《廢棄物清理法》規定，若屬一般家戶垃圾者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；屬事業廢棄物者，可處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰。

而未領有合格公民營廢棄物清除處理許可文件的不肖業者，無法保障廢棄物合法處理，隨意棄置更造成環境汙染，則可依同法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並命其停止營業外，刑事部分依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。
 

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