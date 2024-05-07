最後都燒掉？他控垃圾分類「回收被丟進垃圾堆」　清潔隊員說話了

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台灣從2005年實施垃圾分類，推動垃圾不落地政策。根據行政院今年3月底發布國情簡介，在回收及廢棄物處理部分，2023年1到9月，一般廢棄物回收率達56.83%。而2023全年度，包含紙便當盒在列的廢容器回收量達62.3萬公噸，經處理後資源回收再利用比率為82.73%；廢電子電器及廢資訊物品回收量達19.5萬公噸，經處理後資源回收再利用比率達85.86%。
垃圾分類做假的？資收業者曝真心話
但民眾感受似乎與數據有落差。網友日前在PTT發問「台灣到底有沒有在資源回收？」指出國外分類多到要一整排垃圾桶才可以分得完，但台灣通常只有一般垃圾、瓶罐、紙類，路邊垃圾桶更是只有一般垃圾、資源回收兩桶，質疑分類成效。
原PO表示，是說收過去後好像會有人再細分，但也聽有人說「收過去就全部再集中燒掉」。他說自己比較相信後者，好奇台灣資源回收真相為何？到底有沒有在做回收。貼文引發討論，多數人認為有價值的會回收，不符合回收成本的就是燒掉。
一名自稱資收業者的網友回覆說：「很多可以分類，但是真的做你會知道，這垃圾不收！」他舉例像是傳真機、3C之類的，你不拆解它就是垃圾，但拆解不但耗時，過程中還可能被灰塵汙染肺部。
分類好卻全丟一起？垃圾車清潔員回應了
不少追垃圾車丟垃圾、資源回收民眾也投訴，曾目擊垃圾車清潔隊員把他們辛苦分類好的回收物，一包包倒近一般垃圾車，質疑「資源回收玩假的」。對此，環保局曾澄清回應，因為民眾給的資源回收經常有垃圾，所以他們重新分類後，會把非回收物另行處理。
「RE-THINK 重新思考」曾收羅民眾對垃圾車的大哉問，而「為什麼明明分類好，又全部丟一起？」是最多民眾不解的疑問，而他們也實際訪問清潔隊員，隊員回覆指出，因為車子持續前進，在車上分類會很危險，有些垃圾車會先在車上初步分類，最後進回收場再過濾，比較不浪費時間。
黑心清運事件頻傳！社區分類也全丟一起？
住在社區大樓或公寓華廈，不少社區多委託民間清運公司到府收運垃圾，卻也有住戶曾目擊，做好的分類全被丟垃圾堆。台中市去年至十月，甚至查獲至少6件「代收垃圾」卻棄置的案件。
環保局提醒，民眾別以為垃圾交由業者處理後就沒事，若廢棄物未經合格機關清理，違反《廢棄物清理法》規定，若屬一般家戶垃圾者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；屬事業廢棄物者，可處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰。
而未領有合格公民營廢棄物清除處理許可文件的不肖業者，無法保障廢棄物合法處理，隨意棄置更造成環境汙染，則可依同法處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並命其停止營業外，刑事部分依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。