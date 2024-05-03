廚餘當垃圾丟！八成年輕人丟錯　骨頭廚餘還垃圾吵翻：正確丟法曝

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原PO在PTT發文表示，社區交屋不到2年，入住率約70%，管委會因「垃圾未分類」被連續警告2次，且要連續1個月檢查社區垃圾分類情況，如果被抓到2次以上違規，就拒收社區垃圾半年，嚇說：「都宣導幾年了，怎麼還有人把廚餘當一般垃圾丟！」
更意外的是，原PO原以為不分類亂丟垃圾的多是地主戶或租客，但事後管委會裝監視器抓亂丟垃圾者，竟然有八成都是20~30歲的年輕人與年輕家庭，完全顛覆想像。
廚餘該怎麼分類？新北分堆肥丟綠桶、養豬丟藍桶
你知道廚餘該怎麼分類嗎？台灣各縣市環保局廚餘分法略有不同，但主要可分成「養豬廚餘」（又稱熟廚餘）、「堆肥廚餘」（又稱生廚餘）兩大類，養豬廚餘收的是人吃剩的東西，堆肥則是一些蔬果外殼，因為這些外殼通常具有長纖維、硬殼性質，難以被豬隻消化。記得丟廚餘前一定要先瀝乾水分。
以新北市為例，新北市環保局2020年曾至作「生熟廚餘」分類表，生的堆肥廚餘圖示有軟果皮（殼）類、園藝類（不含盒土）、蔬菜類、水果類、殘渣類（咖啡渣、中藥渣斗），這些都要倒入綠色的堆肥廚餘回收桶中。
要特別注意的是，新北原將蛋殼、蟹殼、牡蠣殼、蛤殼、蛤蠣殼等「硬殼類」納可丟綠桶的推肥廚餘，但2023年10月1日起新規定，把硬殼類改列一般垃圾，而蝦殼、蛋殼還是可以丟堆肥。
在熟的養豬廚餘部分，則有米食類、麵食類、罐頭類、零食類、豆食類與奶粉麵粉等粉狀類，只要是人吃剩的或是過期的，在新北市都是倒入藍色的養豬廚餘回收桶中。
桃園廚餘全回收！不再分生熟 違者最高罰6000
桃園市在2022年4月1日起，全面實施「生熟廚餘全回收」，桃園市民只要記得硬質類、柔韌類2大類丟「不可回收」，細項包括蚌殼、蚵殼、榴槤殼、鳳梨芽冠、玉米芯、甘蔗皮、茭白筍殼、竹筍殼，以及牛、羊、豬大骨等。若被發現沒依規定回收，將依違反《廢棄物清理法》處1200元以上6000元以下罰鍰。
骨頭是廚餘？還是一般垃圾？
大家最常問骨頭要丟廚餘還是一般垃圾？這答案要依大家所處的縣市而異了，原則上，骨頭因為「豬不能吃」，所以不可能被列為「養豬廚餘」（熟廚餘），但這不代表骨頭就被劃分為「堆肥廚餘」了喔。
因為目前只有台北市、高雄市、南投縣、雲林縣與澎湖縣等5縣市，把骨頭視為堆肥廚餘回收，但其他縣市都要丟一般垃圾喔。
廚餘回收用途曝！新北、嘉義拿堆肥廚餘養黑水虻 台中生廚餘厭氧發電
你是否會好奇辛苦分類倒的廚餘，被回收後拿去作什麼？除了養豬廚餘（熟廚餘）被拿去養豬外，生的堆肥廚餘該不會全被丟進焚化爐燒了吧？沒有喔！堆肥廚餘（生廚餘）用途多多，各縣市作法不一。
新北、嘉義經處理後用來養黑水虻（音同萌），黑水虻是一種雙翅目水虻科的腐食性昆蟲，幼蟲長得像蛆卻不是蛆，牠們不但能分解廚餘，養大的蟲能當飼料，而且蟲糞還能當肥料。嘉義梅山鄉每天約產生300公斤廚餘，但養黑水虻後，黑水虻每天可吃掉近200公斤廚餘。
而台中則有「生廚餘厭氧」發電技術，會將生廚餘回收用來發電，但硬質或長纖維類的食材（甘蔗皮、蔗渣、香茅草）不利於厭氧發電，便作為一般垃圾處理。位在外埔綠能園區的全國首座生質能源廠，2020年6月開始發電，台中環保局曾表示，綠能發電廠每天大約可以處理80噸台中市的生廚餘。
社區住戶垃圾不分類怎麼辦？
社區住戶要是有1人垃圾不分類，亂丟被揪出來，可能害得整個社區被清運業者拒收垃圾，該怎麼辦呢？不少社區都採加裝監視器抓害蟲，但有臉皮厚的住戶被抓到丟垃圾不分類，還會生氣氣反控管委會侵犯人權、肖像權，吵得不可開交。
事實上，根據「公寓大廈管理條例」第16條相關子項規定，對於任意棄置垃圾、發生喧囂、私設通路、停車位侵占巷道妨礙出入、飼養動物等皆有規範，倘若違規的話可依據第47條跟第49條，呈報給各縣市主管機關處理，將裁處3000至15000元或是4萬至20萬以下罰鍰，並且須限期改善，否則得連續處罰。