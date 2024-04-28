胡瓜不滿替江大成背鍋！熊霓悄消失《綜藝大集合》經紀公司證實了
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，去年被爆出受到綜藝大哥胡瓜獨寵，結果又被周刊拍到，與熊霓約會的對象是補教名師徐薇的兒子江大成，讓胡瓜不滿自己背了黑鍋。眼尖觀眾發現，從過年後熊霓悄悄消失《綜藝大集合》，經紀公司也證實此事，「熊霓身體有舊疾需要留意與保養。」
記者薛羽彤／綜合報導
熊霓自從被爆出與胡瓜有不尋常關係後，依舊與胡瓜同台節目《綜藝大集合》，據悉，有力人士建議製作單位不要再發熊霓，而觀眾也發現過完年後，熊霓真的沒再出現《綜藝大集合》。對此，熊霓所屬經紀公司時代創藝表示：「熊霓因從小習舞，身體有舊疾需要留意與保養，外景遊戲節目有時運動激烈，導致尾椎裂掉的舊疾復發，熊霓也希望自己能延續所學專長，跟經紀公司討論後，決定以舞蹈授課為主。」
熊霓去年10月與江大成約會被拍，事後江大成坦言兩人正在互相了解的階段。胡瓜事後被問到江大成和熊霓戀情，他對於兩人沒出面說清楚頗有微詞，認為自己是替兩人背鍋。至於熊霓的戀情部分，熊霓經紀公司表示不會干涉藝人戀情。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道