小病變大病藏HIV風險！醫師籲及早篩檢加正確用藥助減害

小病變大病當心HIV？
病毒感染的徵兆可大可小，如何及時針對HIV進行診斷治療？台大醫院急診醫學部及內科部主治醫師方震中指出，HIV的可能症狀，包括感冒、發燒、皮疹、腹瀉等，與各種病毒感染情形類似，另外還會引起不常見、和免疫相關的併發症，例如沙門氏菌感染的菌血症或是肺結核等。有不尋常的感染併發症時，急診醫師會建議患者檢查免疫相關問題，包括HIV檢測，不過，有沒有HIV感染風險行為，患者本身最清楚，如果能在急診就醫時及時提出，就能幫助醫師評估病情，甚至及早發現、正確治療。
方震中表示，急診室也會接觸到感染風險不明的患者，例如性侵受害個案，只要在急診就醫時說明，就會協助檢測包括HIV在內的相關傳染疾病，依照既定流程進行後續治療。通常在加害者帶原狀況不明的情況下，為避免感染HIV風險，會採取HIV暴露後預防用藥(PEP)。方震中指出，有些醫療院所不是治療HIV指定醫院，因此需要轉介至指定醫院才能接受暴露後預防用藥，目前這類藥物預防效果非常好，但需自費。
台灣愛滋病學會理事長洪健清醫師則表示，若有性傳染疾病、急性肝炎或疑似免疫相關問題，醫師會建議民眾進行篩檢，包括白血球數、淋巴球數、HIV檢驗，瞭解免疫系統變差的原因，避免潛藏病症沒有被發現。
洪健清表示，HIV急性感染期，病毒量可高達10的8次方，是最具傳染力的時候，這時候及時診斷並治療，只要一天1顆藥，持續吃4周，病毒可降至200以下，讓患者不具有傳染力，並在最短時間內改善急性感染症狀、恢復正常免疫功能，同時避免傳染身邊親密接觸者與醫護人員。
HIV防治新觀念？用藥也能防止感染？
洪健清指出，台灣醫療進步，目前所有HIV藥物都和國際同步。近3~5年已經有3合1預防性藥物，副作用小、效果也好，性侵事件的個案，如果接受HIV檢測後為陰性，應在72小時內儘快給予暴露後預防用藥(PEP)。不過非HIV特定醫院可能沒有備藥，而指定醫院的急診部可能受到藥物管制也沒有開藥權限。期許能儘快爭取到開放急診部開藥，發生緊急狀況時可給患者三到七日的處方，再轉介至感染科門診繼續接受後續治療，給予患者最大的保障，同時也保障急診醫護人員的健康。
而除了暴露後預防用藥(PEP)之外，還有一種預防用藥PrEP，使用公費PrEP的個案可以在雲端藥歷上查到用藥紀錄，若急診病患有使用PrEP，基本上就不必擔心HIV感染，PrEP的用法為每日服用1顆藥物，或是「依需求時使用」，也就是在性行為2~24小時前服用2顆藥物，服藥後24小時與48小時後再各服用1顆藥物，可以讓體內有足夠的藥物濃度，預防HIV感染風險，預防效果幾乎高達100%，比保險套效果更好。
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