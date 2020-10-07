亞洲人雙下巴比例高　瘦V臉可以不開刀？醫：冷凍減脂逆轉臉下垂

不想一張張拍照修圖被叫「照騙」，如何改善臉型是不分男女的社交困擾。由於亞洲人下顎內縮比例高，容易出現臉下垂、雙下巴，不僅增加視覺年齡讓人顯老，更會增加視覺體重看起來更胖。醫師建議，若想透過外科手術改善臉型，又擔心較難挽救的變化，可考慮非侵入式的冷凍減脂。但是務必選擇合格醫師，以及有認證的技術儀器以確保安全。
國人雖然愛美卻普遍擔心動刀後遺症，美妝網站網路民調顯示，七成民眾有雙下巴困擾，其中九成希望透過非侵入式方式消除雙下巴。皮膚專科診所林亮辰醫師表示，因為臉下垂困擾來諮詢的民眾，有20%以上肇因於雙下巴影響線條而使臉部看起來鬆弛、下垂。林亮辰表示，要改善臉型未必要走上削骨一途，不少民眾只要消除雙下巴，就能修飾臉部線條提升對外表的自信度。
改善大餅臉免削骨？冷凍減脂消雙下巴更安全
iSKIN尚行美健康聯合診所盧靜怡醫師指出，雙下巴脂肪較難藉由運動、飲食改善，非侵入式、免開刀的冷凍減脂反而成為對抗「大餅臉」的有效武器。許多國人仍以為冷凍減脂只用在消除大腿或腹腰脂肪，實際上，冷凍減脂是運用脂肪細胞對冷的敏感性，以低溫冷卻脂肪細胞，讓脂肪細胞凋亡（Apoptosis），隨著身體代謝作用自然排出體外，過程不影響其他組織，並且不留下疤痕，在歐美廣泛應用於局部減脂。
國人擔心醫美安全性，且術後恢復期過長，又擔心工作受影響。「比起動刀、削骨，用冷凍減脂處理雙下巴，安全性跟恢復期都會更理想！」Lam Bee Lan醫師（Ageless Medi-Aesthetics Medical director）表示，新的冷凍減脂儀器被暱稱為「V臉神機」，同時具非侵入性、恢復期極短的特點。過去已累計超過800萬例個案，同時通過美國FDA及歐盟安全雙認證、並確實有效的冷凍減脂儀器，可以消除身體局部的脂肪達成體雕的目的
盧靜怡醫師表示，坊間醫美迷思多，未通過認證合格的技術，安全性與效果都沒有保障。冷凍減脂比起整型外科手術，相對安全且術後反應正面。民眾如果擔心臉部輪廓，又不知如何選擇，建議先詢求專業醫師諮詢，藉由適當的療程調整最適合自己的V臉，解決惱人的視覺年齡問題。
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