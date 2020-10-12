中國晶片廠、大樓趕熱潮狂建　外資撤出成「爛尾工程」

這些「爛尾工程」中，有一些是跟著芯片熱潮的失敗案例。由李睿為在 2015 年註冊成立南京的「德科碼」， 一開始稱要和以色列高塔半導體（ TowerJazz ）合作，興建 8 吋晶圓廠配備晶片生產鏈的製造商，由南京政府支持提供建地。然而李睿為因無法支付承諾的資金，再爆出合約上高塔半導體僅是「技術顧問」至 2019 年，德科碼花光了 3.84 億（人民幣）資金，工廠完成度 9 成卻因資金鏈中斷變成「爛尾」。
另一個則是四川成都高新區的「格芯」集成電路製造有限公司（已停業），該公司 2017 年由美國晶片代工廠格羅方德（ GLOBAL FOUNDRIES ）與成都市政府合作，規劃投資 700 億人民幣，是格羅方德當時投資規模最大、技術最先進的生產基地，然而現在也成為了爛尾荒地，廠內除了一個保全看守外，什麼人都沒有。
還有由台積電老將蔣尚義帶領的「武漢弘芯」，規劃投資額高達 1280 億元（人民幣），目標是生產 7 奈米晶片，但現今以面臨破產，去年 12 月，該公司為首台高端光刻機進廠舉行了隆重的儀式，如今這台「全新尚未啟用」的光刻機傳出已被抵押給銀行。「武漢弘芯」也被稱作是中國最大晶片爛尾工程。
中國媒體指出，現在全國每個省份都有晶片公司，就連西藏也在今年新成立數間，且不少是由科技、建築、醫美、人力資源等行業轉行，連中國媒體都不禁質疑，晶片產業不是外賣，不能以人海戰術取勝，大量增加的「晶片公司」有多少是真的？多少只是想騙政府的補助錢？
趕熱潮導致的爛尾工程也發生在中國建築業，地產開發商「拿地擴張」，搶蓋中國第一的高摩天大樓，滿足富豪展現財力、競爭力的需求，但近期因經濟放緩，政府要求銀行去槓桿化鎖緊信貸，等諸多原因，導致不少興建中的大樓工程中斷。
例如香港高銀集團主席潘蘇通，當初看準天津會成為北方的金融中心，花費 20 億人民幣購置土地興建 117 層的摩天樓，但工程延誤，前後花了 7 年才建成地下室和主樓，投資超過 400 億人民幣，然而因為資金中斷的問題導致高銀股價下跌，現在蓋棟大樓外牆玻璃只裝上了不到三分之一，當初的「中國第一高樓」成為「中國第一高爛尾樓」。
還有武漢的「綠地中心」建案，原訂樓高 475 公尺的建築，因為綠地集團去年爆出未支付大筆工程款項，承接建築的中國建築第三工程局公司（中建三局）2019 年 10 月 30 日宣布停工。據中國媒體報導，綠地中心資金中斷主要原因，是該樓原訂高 636 公尺但因飛航規定縮減，因此原本要進駐的高級飯店、商店等紛紛撤出。