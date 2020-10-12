中國晶片廠、大樓趕熱潮狂建　外資撤出成「爛尾工程」

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中國晶片廠、大樓趕熱潮狂建　外資撤出成「爛尾工程」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-12 12:40:26

新片/晶片
▲中國晶片製造業快速增長，但這些項目的可持續性卻令業界擔憂會成為「泡沫」。（圖／翻攝自新浪）
去年在美中貿易戰、美國制裁的影響下，大量外資逐步中國，美國對華為、中芯等科技業的禁令，要求含美國技術的晶片產品出口需經批准，讓中國國家主席習近平在 9 月的座談會上指示發展關鍵技術，不能受制於外人。當局大力推動芯片（晶片）自製，投入大量資金掀起「晶片熱」，但近來中國不少工程還未完工就被中斷棄置，成為「爛尾工程」。
綜合中國媒體報導，僅 2020 年上半年，中國內就有接近 20 個地方簽約或開工建設化合物半導體項目，合計規劃投資超過 600 億元人民幣。中國有關晶片的公司，2019 年相關企業約 4.53 萬間，今年新增約 5.7 萬間。然而，這些項目的可持續性卻令業界擔憂會成為「泡沫」。
這些「爛尾工程」中，有一些是跟著芯片熱潮的失敗案例。由李睿為在 2015 年註冊成立南京的「德科碼」， 一開始稱要和以色列高塔半導體（ TowerJazz ）合作，興建 8 吋晶圓廠配備晶片生產鏈的製造商，由南京政府支持提供建地。然而李睿為因無法支付承諾的資金，再爆出合約上高塔半導體僅是「技術顧問」至 2019 年，德科碼花光了 3.84 億（人民幣）資金，工廠完成度 9 成卻因資金鏈中斷變成「爛尾」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲曾今被譽為南京「台積電」的德科碼現已變成「爛尾」廢棄工廠。（圖／翻攝自微博）
另一個則是四川成都高新區的「格芯」集成電路製造有限公司（已停業），該公司 2017 年由美國晶片代工廠格羅方德（ GLOBAL FOUNDRIES ）與成都市政府合作，規劃投資 700 億人民幣，是格羅方德當時投資規模最大、技術最先進的生產基地，然而現在也成為了爛尾荒地，廠內除了一個保全看守外，什麼人都沒有。

▲（圖／翻攝自微博）
▲武漢弘芯曾經是中國晶片製造投資金額最高的項目之一，但卻爆出破產問題。（圖／翻攝自微博）
還有由台積電老將蔣尚義帶領的「武漢弘芯」，規劃投資額高達 1280 億元（人民幣），目標是生產 7 奈米晶片，但現今以面臨破產，去年 12 月，該公司為首台高端光刻機進廠舉行了隆重的儀式，如今這台「全新尚未啟用」的光刻機傳出已被抵押給銀行。「武漢弘芯」也被稱作是中國最大晶片爛尾工程。

中國媒體指出，現在全國每個省份都有晶片公司，就連西藏也在今年新成立數間，且不少是由科技、建築、醫美、人力資源等行業轉行，連中國媒體都不禁質疑，晶片產業不是外賣，不能以人海戰術取勝，大量增加的「晶片公司」有多少是真的？多少只是想騙政府的補助錢？

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國芯片（晶片）熱潮讓相關企業的數量快速膨脹，但業界擔心產業門檻高難以持續。（圖／翻攝自微博）
趕熱潮導致的爛尾工程也發生在中國建築業，地產開發商「拿地擴張」，搶蓋中國第一的高摩天大樓，滿足富豪展現財力、競爭力的需求，但近期因經濟放緩，政府要求銀行去槓桿化鎖緊信貸，等諸多原因，導致不少興建中的大樓工程中斷。

例如香港高銀集團主席潘蘇通，當初看準天津會成為北方的金融中心，花費 20 億人民幣購置土地興建 117 層的摩天樓，但工程延誤，前後花了 7 年才建成地下室和主樓，投資超過 400 億人民幣，然而因為資金中斷的問題導致高銀股價下跌，現在蓋棟大樓外牆玻璃只裝上了不到三分之一，當初的「中國第一高樓」成為「中國第一高爛尾樓」。

還有武漢的「綠地中心」建案，原訂樓高 475 公尺的建築，因為綠地集團去年爆出未支付大筆工程款項，承接建築的中國建築第三工程局公司（中建三局）2019 年 10 月 30 日宣布停工。據中國媒體報導，綠地中心資金中斷主要原因，是該樓原訂高 636 公尺但因飛航規定縮減，因此原本要進駐的高級飯店、商店等紛紛撤出。
▲（圖／翻攝自Wiki）
▲位在天津的高銀集團建案「高銀金融117」因為工程延誤，成為爛尾樓。（圖／翻攝自Wiki）
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