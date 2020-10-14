印媒稱「一中」從不包括台灣　中國官媒嗆威脅印度東北

僅管印度確實接受了「一個中國」政策，但據納拉帕特所知，和俄羅斯、巴基斯坦不同，印度從來沒有記錄將台灣納入所謂「一個中國」的定義。2012 年蔡英文曾親自拜訪印度，納拉帕特認為，在雙方的代表努力下，現在印台關係比以以往好很多。
納拉帕特分析，總理莫迪（ Narendra Modi ）不會在國家安全上向中國妥協；對於台灣，和前總理勞（ Narasimha Rao ）相比，現今印度政府與台灣的關係，比任何時刻都更緊密。台灣企業了了解到印度市場的潛力，過去 4 年台資在印度的成長是以往的好幾倍。未來甚至有可能再「莫迪 2.0」任期內，很可能實現 2012 年曾討論的印度－台灣雙邊自由貿易協定（ Bilateral Free Trade Agreement ）。
面對「台灣牌」的問題，納拉帕特強調「台灣不是一張拿來賭的牌，而是一個需要抓緊的機會」。
對於印度《 The News 21 》推出一系列台灣專題，中國官媒《環球時報》13 日在網易社群上發文批評「印度人也打『台灣牌』？中國治你的地方多著呢」。《環球時報》認為，印度智庫和媒體的言論是在鼓譟政府「打台灣牌」，鬆綁台印部長級官員和國會層級訪問的限制。
中國官媒批評，印度智庫「中國分析及策略中心」的研究員哈希雅（ Namrata Hasija）過去公開呼籲印度支持台灣加入世界衛生組織（ WHO ）、譴責中國孔子學院滲透，和「台灣綠營以及印度國內民族主義人士」心意相同，甚至稱哈希雅「與灣灣（台灣）有著千絲萬縷的聯繫」。
《環球時報》稱，印度政府，雖然明面上依然堅持一個中國原則，卻常常以「新聞自由」為名搞小動作。莫迪政府一直把吸引台灣投資作為重要目標。印度經常派出低層級官員到訪台灣，一些退休高官、退休高級將領經常以非官方的身份到台灣活動。
報導認為，印度在台灣問題上做文章的只是「少部分」，印度官方還不敢在一中原則上公開挑戰，打台灣牌的鼓噪在印度國內成不了大氣候，好處沒多少反而會引火焚身，印度政府和主流媒體不會那麼莽撞。如果印度敢在台灣問題上「出么蛾子」（「出鬼點子」的意思），中國反制它的手段很多，而且都將是新德裡的「不可承受之重」。《環球時報》威脅，中國隨時可以對印度東北部「做點什麼」，只要稍微做點動作，就夠印度喝一壺的（意思是「很嗆」）。